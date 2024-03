แรงเกินต้าน 9 Trainees ในโปรเจ็กต์ “DREAM CATCHERS TRAINING CAMP IN KOREA 2024” ส่งใจเชียร์เด็กไทยเดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลี

ผู้บริหารทั้งสองท่าน “ครูนุ่น สรีภรณ์ แสงบุญนำ” และ “ครูเน็ท ปนัสยา กิตติกถากุล” คงคุ้นกันแล้วจากหลายๆผลงานของ DREAM CATCHERS STUDIO ไม่ว่าจะเป็นการสอนและเทรนนิ่งศิลปินกับโปรเจ็กต์ต่างๆ หรือ การได้ร่วมงานกับค่ายเพลงชั้นนำของประเทศไทยมามากมาย “ครูเน็ท” หรือ “เน็ท แคนดี้มาเฟีย” ผู้เข้าแข่งขัน 8คนสุดท้ายรายการเดอะสตาร์ 12 และมีประสบการณ์การทำงานและร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพที่ประเทศเกาหลีใต้แบบครบเครื่อง พร้อมแล้วที่จะจับมือกันสานฝันให้เด็กไทยได้เติบโตในวงการบันเทิงระดับอินเตอร์อย่างแท้จริงเบื้องหลังการพาน้องๆโกอินเตอร์ Trainees ในโปรเจ็กต์ DREAM CATCHERS TRAINING CAMP IN KOREA 2024 ครั้งนี้ กว่าจะมาถึงจุดนี้ “ครูนุ่น สรีภรณ์” ได้บอกเลยว่าไม่ง่าย ต้องผ่านหลายด่าน มีการวางแผนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาโดยตลอด กับทุกโปรเจ็คที่ได้ทำ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างคอร์สเวิร์คช็อปต่างๆในประเทศไทย คอร์สออดิชั่น คอร์สพัฒนาศิลปิน และรวมไปถึงการรวมรวบประสบการณ์ที่เคยได้ร่วมงานกับหลายๆค่ายที่ประเทศเกาหลีใต้การได้มาร่วมมือกับค่าย Rainbow Bridge World (RBW) ที่ประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ Heejong Sem ที่แนะนำให้รู้จักกับค่ายเพลง RBW ก่อนหน้านี้ ครูนุ่นเคยร่วมงานกับ Heejong Sem และคนดังในวงการ K-POP ของเกาหลีในบทบาท ครูสอนร้องเพลงศิลปินที่ค่าย MONO MUSIC ปัจจุบันคือ E29 ซึ่งในขณะนั้น Heejong Sem ทำงานที่ MONO MUSIC และ MONO KOREAแรงบันดาลใจในการทำ Dream Catchers Training Camp in Korea 2024 เกิดจากการลองทำมาหลายโปรเจ็กต์เพื่อนำร่องต่อยอดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ซึ่งมันดีเกินคาด ตอนแรกเรากะว่าจะทำเป็นโปรเจ็คเล็กๆ พาน้องๆไป เรียนรู้การร้อง การเต้นที่เกาหลี แต่ด้วยความที่ Dream Catchers Studio ชอบทำให้สุด ถ้าไม่สุด เราไม่ทำ พูดจริง ทำจริง ทำให้ถึง จนได้เกิดเป็นโปรเจ็กต์นี้ขึ้นเป็นกำลังใจให้เด็กไทยมากความสามารถทั้ง 9 คน ติดปีกความฝัน ออกเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 5 เมษายน 2567 นี้อัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องๆ Trainees ในโปรเจ็กต์ DREAM CATCHERS TRAINING CAMP IN KOREA 2024 ได้ที่ IG : @dreamcatchers.academy และ LINE Official : @dreamcatchers