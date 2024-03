เตรียมขำก๊ากไปกับ “Vir Das” และมุกตลกสไตล์อินเดี้ยนใน “Vir Das Mind Fool Tour Bangkok” 19 พ.ค. ขายบัตรแล้ววันนี้

ดาราตลกหนุ่มชาวอินเดีย ประกาศเวิลด์ทัวร์ เตรียมมุกตลกแบบฉบับอินเดียที่ฮากันได้แบบโกลบอล มาสะกิดเส้นคนไทยในโชว์แสตนด์อัพคอมเมดี้19 พฤษภาคมนี้ ที่โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาท เปิดขายบัตรรอบพรีเซล ไลฟ์เนชั่น เทโรแล้ว ที่ livenationtero.co.thเดอะ นิวยอร์ก ไทม์สด้วยความพิเศษของมุกตลกที่ไม่ว่าจะเป็นใคร จะเกิดในประเทศไหน ก็สามารถเข้าใจและขำท้องแข็งไปกับเขาได้ “Vir Das: Landing” โชว์ล่าสุดของเขาซึ่งออกอากาศบน Netflix เมื่อปลายปี 2022 ถ่ายทอดความตลกผ่านเรื่องราวของอิสรภาพ ความโง่เขลา ความเป็นตะวันออก ความเป็นตะวันตก ความเป็นบ้านและครอบครัวภายใต้บริบทของการเป็นพลเมืองโลก และเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ Vir Das กลายเป็นหนึ่งในสแตนด์อัพคอมเมเดี้ยนระดับโลก จัดโชว์เดี่ยวไมโครโฟนกว่า 180 ครั้งทั่วโลก พร้อมกับขึ้นแท่นเป็นโชว์คอมเมดี้ที่ขายดีเป็นอันดับ 2 ในอินเดียนอกจาก Vir Das: Landing ที่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลายในกลุ่มคอตลกทั่วโลก “Vir Das: For India” ยังเป็นอีกหนึ่งโชว์ตลกของเขาที่เคยออกอากาศไปเมื่อปี 2020 ซึ่งเคยได้รับการเสนอชื่อในรางวัล Best Comedy บนเวที International Emmy Awards และในบทบาทอื่นๆ เขาคนนี้ยังเคยเป็นนักแสดงในซีรีส์ดังอย่าง Whiskey Cavalier, Hasmokh รายการตลกท่องเที่ยว Jestination Unknown รวมทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรายการดังอย่าง Party Over Here ที่ออกอากาศในช่อง Fox ของสหรัฐอเมริกา#VirDas #MFTour #MFTourBKK