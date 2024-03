“กรณ์ ณรงค์เดช” ภูมิใจภรรยา “ศรีริต้า” กล่าว speech ต่อหน้าคณะทูต 60 ประเทศ (คลิป)

ทำเอาสามีภูมิใจไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ควงภรรยาไปร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูต The Inaugural Ambassadors’ Ball กับเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจากหลายประเทศทั่วโลก ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายในงานดังกล่าว ศรีริต้า ต้องกล่าว speech ต่อหน้าท่านทูตถึง 60 ประเทศ เจ้าตัวก็ทำได้ดีไม่มีบกพร่อง งานนี้สามีได้เผยคลิปผ่านอินสตาแกรม พร้อมระบุว่าถ่ายไปปลื้มไปจนมือสั่น“ภูมิใจที่สุดกับศรีภรรยาคนเก่งกับการกล่าว speech ต่อหน้าท่านทูต 60 ประเทศ Such an inspirational speech! So proud of you to the max my love! #ถ่ายไปปลื้มไปมือสั่นไป #จักรวาลไปทางไหน 🤍👑” ทำแฟนคลับเข้ามาเมนต์ชื่นชมศรีริต้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เข้าไปเมนต์กลับขอบคุณ