กลับมาอีกครั้งกับงาน “MARRY ME AT MARRIOTT” งานเวดดิ้งและฮันนีมูนโชว์เคสครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคู่บ่าวสาวแห่งปี

งานเวดดิ้งและฮันนีมูนโชว์เคสจากแมริออทบอนวอยพร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้ว ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2567 นี้ ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย - กลับมาอีกครั้งกับ Marry Me at Marriott งานโชว์เคสงานวิวาห์และฮันนีมูนครั้งใหญ่แห่งปีจากแมริออทบอนวอย ขนทัพผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแต่งงานจากโรงแรมและรีสอร์ททั่วไทย พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับวันสำคัญของทุกคู่บ่าวสาวงานโชว์เคสที่จะทำให้ทุกคู่รักดำดิ่งไปในบรรยากาศแห่งความโรแมนติคและความสวยงามในธีม Vanilla Sky พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญการจัดงานแต่งและหลากหลายข้อเสนอจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทกว่า 37 แห่งให้คุณได้เลือกสรรค์พร้อมร่วมแบ่งปันช่วงเวลาพิเศษของการเริ่มต้นชีวิตคู่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯพบกับหลากข้อเสนอของโรงแรมและรีสอร์ทจาก แบรนด์ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าคุณกำลังมองหาสถานที่จัดงานในห้องจัดเลี้ยงสุดหรู ไปจนถึงงานริมทะเลในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมด้วยบริการครบวงจรทั้งการจัดพิธีหมั้น พิธีรดน้ำสังข์ งานจัดเลี้ยง ฮันนีมูน บริการอื่น ๆไปจนถึงการจัดหาช่างภาพเพื่อเก็บทุกภาพวันสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตคู่ของคุณในงานนี้คุณจะได้พบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในการจัดงานแต่ง บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบชุดแต่งงาน เครื่องประดับ ช่างแต่งหน้า การ์ดเชิญ การถ่ายภาพ บริการอาหารและเครื่องดื่ม ดนตรีบรรเลงสด และคอร์สสปาสำหรับคู่บ่าวสาว รวมถึงสถานที่จัดงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออททั่วประเทศไทยพร้อมหลากหลายตัวเลือกสถานที่จัดงานให้เลือกชมทั้งในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงแพ็กเกจและข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายเฉพาะงานนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานแบบไหนสไตล์ไหนที่คุณฝันถึง ตั้งแต่งานแต่งสุดโรแมนติกที่เกาะสมุย งานแต่งริมชายหาดที่ภูเก็ตหรือหัวหิน ไปจนถึงงานแต่งงานในห้องบอลรูมหรูหราใจกลางกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นงานขนาดใดแมริออทบอนวอยก็รังสรรค์ให้ทุกโจทย์ความต้องการของคุณเป็นจริงได้มาพบกับงาน “Marry Me at Marriott พร้อมปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯรายชื่อโรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออทที่เข้าร่วมงาน Marry Me at Marriott1.แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ2.เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ3.เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ4.โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 155.ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล6.เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ7.เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์8.เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ9.แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค10.ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ11.แมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท12.รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส13.แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์14.เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพฯ15.คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท16.เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา17.เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต18.ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย19.ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา20.เลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา21.ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช22.เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา23.เชอราตัน สมุย รีสอร์ท24.เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา25.วนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย26.เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกาะสมุย27.เขาหลัก แมริออท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา28.หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา29.เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา30.เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา31.เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรีวิลล่า32.เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล33.เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท34.คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ตทาวน์35.เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต36.ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยาง บีช37.ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ