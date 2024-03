“ญาญ่า” ใจฟู! ชม “ลิซ่า” น่ารักไม่หยุด อยากอุ้มกลับบ้าน

กลับจากฝรั่งเศสปุ๊บ ก็จัดงานแฟนมีตติ้งกับแฟนคลับปั๊ป สำหรับสาวที่วันนี้ (10 มี.ค.67) ได้จัดงาน “YAYA FAIRYTALE PARTY” ร่วมกับเหล่าแฟนคลับผู้โชคดี 300 คน ณ เบเนดิกต์ สตูดิโอ ซึ่งงานนี้ ญาญ่า เผยว่า จริงๆ อยากทำแฟนมีตติ้งมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำสักที วันนี้เลยอยากจะขอบคุณแฟนๆ มาก ที่อยู่ด้วยกันมาถึง 1 ทศวรรษแล้ว ก่อนจะเล่าโมเมนต์สุดใจฟู เมื่อได้เจอกับ “ลิซ่า BLACKPINK” ในงานปารีสแฟชั่นวีคให้ฟัง ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มาก พร้อมชมว่าน้องน่ารักไม่ขาดปาก“น่ารักมากเลย น่ารักมากๆ ค่ะ เป็นเซอร์ไพรส์ ไม่มีใครรู้เลย ก็ดีใจ น้องน่ารัก ให้ถ่ายรูปด้วย ถามว่าคุยอะไรกันบ้าง ก็ไม่บ้าง (หัวเราะ) แต่ญ่าก็แค่ขอบคุณที่น้องให้ถ่ายรูป แล้วก็บอกว่า I’m a big fan น้องหน้าเด็กมากเลย very cute”ดีใจ “ลิซ่า” เคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบตัวเอง ชมน้องน่ารัก จนอยากอุ้มกลับบ้าน หวังว่าจะได้กันอีก“ฉันก็ดีใจมากเลย (ยิ้ม) ขิงใหญ่เลย (หัวเราะ) น่ารักมาก ตอนที่น้องบอกว่าวันนี้สวยจัง เราก็รีบขอบคุณ จริงๆ ณ ตอนนั้นญ่าก็จำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ ว่าพูดอะไรไปบ้าง ตอนที่เดินออกมาก็คิดในใจ ว่าพูดอะไรไปบ้างนะ มัวแต่ตื่นเต้นค่ะ คนมันเยอะด้วย แต่น้องเหมือนเด็กมาก she look like a baby น่ารักมากๆ ถ้าใครเห็นในชีวิตจริง จะต้องแบบ…อยากเอากลับบ้าน (ยิ้ม) แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอค่ะ คนมันเยอะมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจ อิจฉาละสิ (หัวเราะ) ก็หวังว่าค่ะ ว่าจะได้เจอกันอีก”ขอบคุณคนมองมีความคล้ายกันหลายอย่าง“ขอบคุณค่ะ (หัวเราะ) หนูไม่รู้ว่าอะไรคล้ายบ้าง แต่มีคนบอกว่าไฝคล้ายกัน (มีไฝมหาราณีเหมือนกัน) เมื่อก่อนอายมากเลยนะ มันอยู่กลางอแต่ตอนนี้ไม่อายแล้ว (ยิ้ม)”ตื่นเต้น “จนกว่าจะได้รักกัน” ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้ว เป็นบทที่ใหม่มากๆ หวังว่าคนดูจะชอบ“เป็นละครที่ถ่ายเสร็จมานานพอสมควรมากแล้ว แล้วก็เชื่อว่าหลายๆ คนรออยู่ เพราะเราปิดกล้องไปตั้งแต่ปีที่แล้ว เป็นละครที่น่ารักมากๆ เรื่องหนึ่ง บทก็เป็นอะไรที่ใหม่มากๆ ก็หวังว่าคนดูจะชอบค่ะ ญ่าก็ตื่นเต้นอยากดูเองแล้ว ไม่ได้เล่นกับพี่หมาก (ปริญ สุภารัตน์) มาหลายปีมากๆแล้ว แล้วก็เป็นแนวใหม่สุดๆ คนอาจจะยังติดตากับเรื่องคลื่นชีวิต แต่อันนี้จะได้เห็นพี่หมากในอีกแนวหนึ่ง ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน”มีฉากบนเตียงจัดเต็ม แต่เซฟดีมาก สบายใจและไว้ใจที่ได้เล่นกับ “หมาก”“ค่ะ ก็เต็มที่ค่ะ รู้สึกโชคดีที่ได้เล่นกับเพื่อน มันมีความไว้ใจค่อนข้างสูงมากๆ เราได้คุยกันแล้ว โคโรกราฟกับผู้กำกับแล้ว ทุกอย่างมันเซฟมากค่ะ ก็เลยออกมาได้เต็มที่ หวังว่าคนดูจะชอบ (จะมีหวือหวากว่านี้อีกไหม?) เป็นละครที่ทำอะไรเยอะที่สุดในชีวิตแล้ว จริงๆ มันคือคอมเมดี้ค่ะ รู้สึกภูมิใจมาก ยัดไข่ต้มเข้าปากไปได้ตั้งเกือบ 8 ฟอง”เลิฟซีนฉ่ำๆ แต่ “ณเดชน์” ไม่ว่า เพราะอ่านบทด้วยกัน“ก็เยอะที่สุดค่ะ (หัวเราะ) ถามว่าพี่แบร์ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) ดูได้ไหม ก็ดูได้ เพราะเราอ่านบทกับเขา เขารู้แล้ว ยังไงก็ขอฝากด้วยค่ะ จนกว่าจะได้รักกัน ออนแอร์วันที่ 25 มีนาคมนี้แล้ว”