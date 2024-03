“LANY” ประกาศเอเชียทัวร์ แฟนไทยเจอได้ กับทัวร์ใหญ่ XXL “LANY: a beautiful blur World Tour Bangkok” ผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ด ซื้อบัตรก่อนใคร 12 มี.ค.นี้

โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นการออนทัวร์เพื่อต้นรับการปล่อยอัลบั้ม “a beautiful blur” รวบรวมซิงเกิ้ลฮิตที่ปล่อยไปก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น "XXL" (เอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล) ที่กวาดยอดสตรีมไปกว่า 10 ล้านใน Spotify และยอดเข้าชมกว่า 2 ล้านวิวใน YouTube ตามด้วยเพลงฮิต "Alonica" (อะโลนิก้า) ที่สร้างยอดสตรีมสูงถึง 20 ล้าน ตามด้วยเพลง "Love At First Fight" (เลิฟ แอท เฟิร์ส ไฟต์) และ "Cause You Have To." (คอส ยู แฮฟ ทู)LANY สองหนุ่มดูโอ้จากสหรัฐอเมริกา ที่ค่อย ๆ นำสไตล์เพลงของตัวเองแทรกซึมเข้ามาอยู่ในกระแสหลัก ด้วยดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟ ร็อก ผสานกับเนื้อเพลงสุดกินใจจากปลายปากกาของฟรอนต์แมน ‘Paul Klein’ (พอล ไคลน์) เพลงฮิตของ LANY ที่ทุกคนคุ้นหูกันดีต้องยกให้ “Malibu Nights,” (มาลิบู ไนท์ส) “Super Far,” (ซูเปอร์ ฟาร์) “I Quit Drinking” (ไอ ควิท ดริงกิ้ง), “Mean It” (มีน อิท) รวมไปถึงเพลงฮิตระดับแพลตินัมอย่าง “ILYSB.” (ไอ เลิฟ ยู โซ แบด)แฟนชาวไทยห้ามพลาด! กับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ไซซ์ XXL ของ 2 หนุ่ม LANY ใน LANY - a beautiful blur: the world tour วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคมนี้ เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดในประเทศไทย รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชมการแสดงก่อนใคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 มีนาคม (18.00 น.) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม (18.00 น.) และรับสิทธิ์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตโซนพิเศษด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.priceless.com/music สมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร สามารถซื้อบัตรรอบพรีเซลส์ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม (20.00 น.) ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม (8.00 น.) จำหน่ายบัตรรอบทั่วไปวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 10.00 น. เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเข้าชมการแสดง และแพ็คเกจวีไอพีได้ทางเว็บไซต์ livenationtero.co.th แฟน ๆ LANY ซ้อมร้องเพลงฮิตก่อนใครคลิกที่นี่ได้เลย https://lanyth.lnk.to/LANYCPLOT/spotify