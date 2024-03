เตรียมพบกับซีรีส์ที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกมในตำนานที่ขายดีที่สุดทั่วโลก

เปิดหลุมหลบภัยต้อนรับซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกหลังสงครามนิวเคลียร์ ด้วยตัวอย่างอย่างเป็นทางการของซีรีส์ที่ผู้ชมทั่วโลกจับตามองซึ่งสร้างจากวิดีโอเกมยอดนิยมในตำนาน โดยตัวอย่างซีรีส์ดังกล่าวเผยให้แฟนๆ ได้เห็นจักรวาลอันกว้างใหญ่ของ Fallout และอารมณ์ขันแบบตลกร้ายจากเกมต้นฉบับ ในขณะที่ “Lucy” (รับบทโดย Ella Purnell) ซึ่งอาศัยในหลุมหลบภัยต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวในดินแดนรกร้างอันบิดเบี้ยวและอันตรายซึ่งได้รับผลกระทบจากรังสี ทั้งยังเผยให้เห็นตัวละครใหม่อย่าง “Moldaver” (รับบทโดย Sarita Choudhury) และ “ Ma June” (รับบทโดย Dale Dickey) เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ตัวอย่างซีรีส์ยังระบุด้วยว่า ซีรีส์ Fallout ทั้งหมด 8 ตอนจะสตรีมบน Prime Video ในวันที่ 11 เมษายน 2567 หรือหนึ่งวันก่อนกำหนดเดิมที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ซีรีส์เรื่องนี้ ได้ Jonathan Nolan มารับหน้าที่กำกับในสามตอนแรก ขณะที่ Geneva Robertson-Dworet และ Graham Wagner รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร ผู้เขียนบท และโชว์รันเนอร์ ซีรีส์สร้างโดย Kilter Films และผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร Jonathan Nolan และ Lisa Joy นอกจากนี้ Athena Wickham จาก Kilter Films ยังเป็นผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารร่วมกับ Todd Howard จาก Bethesda Game Studios และ James Altman จาก Bethesda Softworks นำแสดงโดย Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (Emancipation) และ Walton Goggins (The Hateful Eight) ผลิตโดย Amazon MGM Studios และ Kilter Films ร่วมกับ Bethesda Game Studios และ Bethesda Softworks ทีมนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ประกอบด้วย Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O'Hagan (Law & Order: SVU) และ Xelia Mendes-Jones (The Wheel of Time) โดยจะสตรีมบน Prime Video มากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลกFallout เป็นซีรีส์ที่จากสร้างจากหนึ่งในวิดีโอเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล บอกเล่าเรื่องราวของความมั่งมีและขัดสนในโลกที่แทบไม่มีอะไรหลงเหลือ โดยเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วง 200 ปีหลังวันสิ้นโลก เหล่าผู้อาศัยผู้อ่อนโยนในสถานหลบภัยแสนสะดวกสบาย ถูกบังคับให้กลับไปสู่โลกภายนอกอันโหดร้ายซึ่งได้รับผลกระทบจากรังสีที่ตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ และต้องตกใจเมื่อได้พบกับโลกที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อ แปลกประหลาด และเต็มไปด้วยความรุนแรงเอลลา เพอร์เนล (Ella Purnell) รับบทเป็น “Lucy” หนึ่งในผู้อาศัยในหลุ่มหลบภัยผู้มองโลกในแง่ดี และมีจิตวิญญาณแบบอเมริกันที่เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก จิตใจที่สงบสุขและยึดมั่นในอุดมการณ์ของเธอกำลังจะถูกทดสอบเมื่อคนที่เธอรักถูกทำร้าย ด้านแอรอน โมเทน (Aaron Moten) รับบท “Maximus” ทหารหนุ่มผู้ก้าวสู่ตำแหน่งนายทหารในกองพลที่มีชื่อว่า Brotherhood of Steel เขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายของ Brotherhood of Steel ในการนำกฎระเบียบและความสงบเรียบร้อยมาสู่ดินแดนรกร้าง ส่วนวอลตัน กอกกินส์ (Walton Goggins) รับบท “The Ghoul” นักล่าเงินค่าหัวที่มีศีลธรรมคลุมเครือ และเป็นผู้กุมประวัติศาสตร์ 200 ปีของโลกหลังสงครามนิวเคลียร์ซีรีส์เรื่องนี้สร้างโดย Kilter Films โดย SVU) และ Xelia Mendes-Jones (The Wheel of Time) โดยจะสตรีมบน Prime Video มากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลกKilter Films เป็นบริษัทโปรดักชั่นมือรางวัลในลอสแอนเจลิส ก่อตั้งและบริหารงานโดย Lisa Joy และ Jonathan Nolan ร่วมกับ Athena Wickham ซึ่งเป็นพันธมิตรในการการผลิต Jonathan Nolan เป็นทั้งนักเขียนบท ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางและเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Academy Award และ Emmy Award โดยเป็นที่รู้จักจากผลงานเรื่อง The Dark Knight, Interstellar และ Memento ขณะที่ Lisa Joy เป็นมือเขียนบท ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Awardทั้งนี้ Kilter Films เป็นผู้ผลิตซีรีส์ยอดนิยมของ HBO เรื่อง Westworld ซึ่งได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Emmy Award ถึง 54 รางวัลสำหรับซีรีส์ทั้งสี่ซีซั่น พร้อมด้วยการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจาก DGA (สมาคมผู้กำกับแห่งอเมริกา), WGA (สมาคมนักเขียนบทแห่งอเมริกา), PGA (สมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แห่งอเมริกา) และ SAG (สมาคมนักแสดงภาพยนตร์แห่งอเมริกา) และยังคงเป็นรายการซี่ซันแรกที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ HBO อีกด้วย ก่อนหน้านี้ Kilter Films ผลิตซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายไซไฟระทึกขวัญปี 2014 ของ William Gibson เรื่อง The Peripheral ซึ่งนำแสดงโดย Chloe Grace Moretz, Gary Carr และ Jack Reynor ผ่านข้อตกลงกับ Amazon ทั้งยังได้ร่วมมือกับ Bethesda Game Studios เพื่อพัฒนา Fallout ซีรีส์ทางโทรทัศน์สำหรับ Amazon ที่สร้างจากแฟรนไชส์วิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดทั่วโลก นำแสดงโดย Ella Purnell, Walton Goggins และ Aaron Moten โดยมี Jonathan Nolan เป็นผู้กำกับสามตอนแรกนอกจากนี้ Kilter Films ยังอำนวยการสร้างซีรีส์อาชญากรรมที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Award เรื่อง Person of Interest ที่สร้างโดย Jonathan Nolan ซึ่งออกอากาศมาห้าซีซั่นและมากกว่า 100 ตอนทาง CBS ในด้านภาพยนตร์ Lisa Joy เปิดตัวผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอด้วยผลงาน Reminiscence สำหรับ Warner Bros ซึ่งนำแสดงโดย Hugh Jackman, Rebecca Ferguson และ Thandiwe Newton โดย Lisa Joy เป็นผู้เขียนบท ซึ่งได้เผยแพร่ใน The Black List ก่อนจะรับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างร่วมกับ Jonathan Nolan และ Athena Wickham นอกจากนี้ Kilter Films ยังผลิตงานด้าน interactive และ transmedia marketing รวมถึงสปอตโฆษณา Westworld Super Bowl ซึ่งกำกับโดย Jonathan Nolan อีกด้วย