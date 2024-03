“นุนิว” ส่ง Special Single “ Bloomimg Just For You” เพลงภาษาเกาหลีล้วน ประกบเจ้าพ่อเพลงประกอบซีรีส์ “Paul Kim” และ ยุน ชานยอง ร่วมเล่น MV โชว์ความปัง โกอินเตอร์อีกขั้น

ก้าวสำคัญที่ทำเอาเด็กมหัศจรรย์ “นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” จากค่าย DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก) ภูมิใจไปอีกขั้น กับการสร้างสรรค์ผลงาน Special Single “Blooming Just For You” (꽃이 피는데 필요한 몇 가지) (ก๊ดชี พีนึนเด พีลรโยฮัน กาจี) ซึ่งซิงเกิลนี้ถือได้ว่าพิเศษสุดๆ เพราะนุนิวได้ร่วมร้องเพลงกับศิลปินเกาหลีชื่อดัง “Paul Kim (พอล คิม)” ที่ถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ และโทนเสียงนุ่ม ละมุนของนุนิว เมื่อมาผสานเข้าด้วยกันยิ่งทำให้อบอุ่นใจที่สุด โดยปล่อยออกมาไม่กี่ชั่วโมง ก็ทำเอา #BloomingJustForYou ขึ้นเทรนด์ X อันดับ1 และได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมไปถึงแฟนคลับชาวเกาหลีอีกด้วยโดยโปรเจกต์สุดพิเศษจากทางค่าย DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก) ที่ส่งเสริมศักยภาพของนุนิวด้านการร้องเพลงที่มัดใจแฟนคลับอยู่แล้ว ให้ยิ่งประทับใจมากขึ้น ด้วยความสามารถของนุนิวที่พร้อมเรียนรู้งานใหม่ในทุกโอกาส ซึ่งโปรเจกต์นี้ได้ร่วมงานกับทีมงานจากประเทศเกาหลีที่ชื่นชมในตัวของนุนิว จึงทุ่มเททำ Special Single ด้วยความตั้งใจ รวมทั้งได้ทำงานร่วมกับทีมเกาหลีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ทีมแต่งเนื้อร้อง ทีมมิกซ์เสียง ซึ่งเคยทำงานร่วมกับวงไอดอลเกาหลีมามากมาย เช่น วง NCT โดยเพลงนี้ได้มีการถ่ายทำมิวสิควิดีโอที่เกาหลี และมีนักแสดงเกาหลี “ยุน ชานยอง” จากเรื่อง All Of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ มารับบทเป็นพระเอกเอ็มวี ซึ่งได้ใช้โปรดักชันของทางเกาหลีในการถ่ายทำทั้งหมด พร้อมเซอร์ไพร์สพิเศษด้วยนักแสดงรับเชิญอย่าง “ซี พฤกษ์ พานิช” ที่มาร่วมแสดงด้วย โดยงานนี้ยังได้นักแต่งเพลงฝีมือดี “แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์” เป็นผู้แต่งทำนอง เมโลดี้ ที่เข้าถึงทุกอารมณ์ได้เป็นอย่างดี และเนื้อร้องภาษาเกาหลีโดยหนุ่ม พอล คิมสำหรับเพลง 꽃이 피는데 필요한 몇 가지 (ก๊ดชี พีนึนเด พีลรโยฮัน กาจี) (Blooming Just For You) บอกเล่าเนื้อหาโดยเปรียบกับการเบ่งบานของดอกไม้ หากมีความรักก็จะทำให้หัวใจเบ่งบานเช่นกันกับดอกไม้ ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษที่อยากให้ทุกคนได้เห็นในอีกแง่มุมของนุนิว ที่มีแฟนคลับชาวเกาหลีอยู่แล้ว แต่จะยิ่งหลงรักและตกหัวใจแฟนคลับได้มากกว่าเดิม โดยเพลงนี้ปล่อยมาให้ตรงกับฤดูกาลใบไม้ผลิของเกาหลีอีกด้วยงานนี้ “นุนิว” ยังได้เผยถึง Special Single ว่า “ดีใจมากๆ ที่ค่าย DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก) ให้โอกาสได้ทำเพลงนี้ ผมอยากร่วมงานกับทางเกาหลีอยู่แล้ว และชอบภาษาเกาหลีอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาเกาหลีไม่คล่อง แต่ตั้งใจฝึกร้องเพลงนี้ ฝึกออกเสียงให้ใกล้เคียงมากที่สุด หลังจากทำงานเสร็จสิ้นทุกอย่างและได้เห็นผลงานชิ้นนี้ ก็ชื่นชอบมากๆ และอยากให้แฟนๆ ทุกคนชอบเพลงนี้เหมือนกัน”ด้านหนุ่ม “พอล คิม” เผยว่า “ดีใจมากที่ได้ร่วมทำงานกับนุนิว ชื่นชมนุนิวที่ออกเสียงสำเนียงภาษาเกาหลีได้ดีมาก เป็นคนที่ร้องเพลงดี และมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ ผมคิดว่าในอนาคต นุนิวจะเก่งมากกว่านี้ แล้วดังขึ้นไปอีกแน่นอน ฝากติดตามเพลงนี้ของผมและนุนิวด้วยนะครับ”ฟังเพลง “Blooming Just For You” (꽃이 피는데 필요한 몇 가지) (ก๊ดชี พีนึนเด พีลรโยฮัน กาจี) จากเสียงร้องของ NuNewXPaulKim ได้ผ่านทางทุกสตรีมมิงทั่วโลก และสามารถรับชมมิวสิควิดีโอได้ทาง www.youtube.com/@DMDMUSICTH พร้อมติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ทางโชเชียลมีเดียทุกช่องทางของ DMD MUSIC#NuNewXPaulKim#BloomingJustForYou#DMDMUSIC