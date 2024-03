“NINE วารันนายน์” ปล่อยซิงเกิ้ลแรก “ปิดทำการ” สุดตื่นเต้นร่วมงานมืออาชีพ “เอก Seasonfive - เบญ เรวิญานัน”

ฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิลปินใหม่แกะกล่องอีกคนสำหรับหนุ่ม NINE หรือ นัย วารันนายน์ ที่มาพร้อมกับเสียงนุ่ม ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปิดตัวซิงเกิ้ลแรกชื่อ “ปิดทำการ” ทั้งทีต้องไม่ธรรมดา เพราะได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่าง สุดเขต จึงเจริญ หรือ เอก Seasonfive และ คิด - ศุภกิจ ฟองธนกิจ ทีมเพลงมืออาชีพมาแต่งทำนอง , เนื้อร้อง ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ NINE ได้อย่างชัดเจน แถมมิวสิกวิดิโอก็ยังเล่นใหญ่คว้า เบญ-เรวิญานัน ทาเกิด นางเอกแถวหน้ามาร่วมแสดงทำเอา NINE ตื่นเต้นสุดๆโดย NINE พูดถึงซิงเกิ้ลแรกในชีวิตให้ฟังว่า “เพลง “ปิดทำการ” เป็นเพลงแนว Pop ฟังง่าย มีคำฮิตติดหู นำเสนอเรื่องราวความรักของหนุ่มที่ตามหารักแท้ และได้มาเจอกับสาวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อเจอเธอแล้วไม่สามารถเปิดหัวใจรับใครเข้ามาในชีวิตได้อีกต่อไป และจะขอใช้ชีวิตกับเธอ จะมีท่อนหนึ่งที่ว่า “หยุดความรักนี้ให้เธอคนสุดท้าย ให้เธอเข้ามาเติมเต็มในทุก ๆ เรื่องราว ที่มีแค่เราใช้ทุกวินาทีนี้ไปพร้อม ๆ กัน” ตื่นเต้นและดีใจมากไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับ พี่เอก พี่คิด และทีมทำเพลงที่มีประสบการณ์ระดับประเทศ แรก ๆ แอบกดดัน แต่พอได้ร่วมงานจริง ๆ ทีมงานทุกคนคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำ เลยทำให้การทำงานเพลง ปิดทำการ ราบรื่นครับ ส่วนมิวสิกวิดิโอพอทีมงานบอกว่าได้ น้องเบญ เรวิญานัน มาเล่นให้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ น้องเบญ ครับ ในวันที่ถ่ายทำบอกได้แค่กดดันสุด ๆ เพราะผมยังมือใหม่ แต่การถ่ายทำก็ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะ น้องเบญ คือมืออาชีพจริงๆ ต้องขอบคุณน้องด้วยที่มาช่วยเล่นมิวสิกวิดิโอเพลงนี้ผมอยากบอกว่าการได้ออกซิงเกิ้ลครั้งนี้เป็นการตามความฝันที่ผมอยากทำมานาน วันนี้ผมได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็ขอฝากเพลง ปิดทำการ ด้วยนะครับ เป็นซิงเกิ้ลแรกในนามของ NINE ซึ่งตัวผมเองอยากให้เพลงนี้ เป็นหนึ่งบทเพลงที่ใช้แทนความรัก และการบอกรักของทุกคนครับ“ฟังเพลง ปิดทำการ ได้แล้ววันนี้ ที่ Facebook Fanpage : NINE NVL Instagram : NINE.NVL