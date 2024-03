‘เบน-ลุลา’ นำทีมศิลปิน ‘แต๋ม-ก้อง-บอย-ป๊อบ-ทอม-อลิศ’ รับประกันความพร้อมเต็มร้อย ซุ่มซ้อมโชว์สุดพิเศษใน คอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก”

นับถอยหลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment ตอน “The Power of love คอนเสิร์ตเพลงรัก พลังรัก” โดย อำพลฟูดส์ และเทพผดุงพรมะพร้าว ร่วมกับ ศิริราช ซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากจะได้ทำบุญเพราะรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายในคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริรักษ์ ศิริราช (Siriraj Hospice) และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแล้ว แน่นอนว่าทุกคนจะได้ฟังบทเพลงเพราะๆ จากเหล่าศิลปินแถวหน้า ทั้ง แต๋ม-ชรัส, ก้อง-สหรัถ, เบน-ชลาทิศ, บอย- อนุวัฒน์, ป๊อป-ปองกูล, ทอม-อิศรา, ลุลา-กันยารัตน์ และ อลิศ-ธนัชศลักษณ์ ที่จะประสานไปกับเสียงของดนตรีในรูปแบบพ็อพออร์เคสตร้า ที่กำกับดนตรีโดย แต๋ง-ภูษิต ไล้ทองซึ่งเหล่าศิลปินตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้น และได้ทำการซ้อมกันอย่างเข้มข้น ทั้งพาร์ทโชว์เดี่ยวของแต่ละคน ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงรักที่คุ้นเคย ในสไตล์ที่แตกต่างออกไป หรือโชว์คู่ ที่จะได้เห็นการจับคู่ Duet ของศิลปินที่ไม่เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อน รวมถึงศิลปินที่คุณอยากให้เขาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้ง และโชว์พิเศษที่จะได้ฟังเสียงประสานของศิลปินทุกท่าน ทั้งหมดนี้จะเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ทั้งหมด รับประกันความตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งคอนเสิร์ตอย่างแน่นอน‘เบน-ชลาทิศ’ ได้พูดถึงความพิเศษของเพลงที่ได้เลือกมาถ่ายทอดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ “มีหลายเพลงทั้งที่เลือกเองและคุยกับพี่ๆ ทีมงาน อย่างเพลงของผมก็จะเป็น คะแนนแห่งชีวิต ครั้งนี้ก็เอามาเรียบเรียงใหม่ สนุกมาก อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงเวอร์ชั่นนี้ และมีหลายเพลงที่ผมไม่มีโอกาสได้ร้องที่ไหน รู้สึกดีใจที่ได้มาร้องในครั้งนี้ครับ”และ ‘ลุลา-กันยารัตน์’ เล่าความรู้สึกหลังจากได้เริ่มซ้อมกับนักดนตรีและศิลปินคนอื่นๆ “พอเพลงขึ้นมาเรารู้สึกเลยว่า คนที่ชอบฟังเพลงเก่าน่าจะชอบ เพราะมีแต่เพลงที่คุ้นเคยทั้งนั้น รวมถึงแต่ละคน แต่ละเพลงที่มาร้องด้วยกัน เป็นเหมือนได้ส่วนผสมใหม่ และน่าจะเกิดพลังงานหรือว่าเคมีใหม่ๆ บนเวทีอย่างแน่นอน”คอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก” จะจัดขึ้นในวันที่16 มีนาคม 2567 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี บัตรราคา 50,000/20,000/ 10,000/5,000/4,000/3,000/2,500 บาท จำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com