มาริโอ้ - เก้า สองเฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ ประเทศไทย พาชมนาฬิกาคอลเลกชั่นใหม่ประจำปี 2024

สวยหล่อแพ็คคู่ เฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ ประเทศไทย “มาริโอ้ เมาเร่อ” และ “เก้า-สุภัสสรา ธนชาต” มาร่วมงาน “ลองจินส์ เพรส มีตติ้ง 2024” ที่ทาง ลองจินส์ แบรนด์นาฬิการะดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ จัดขึ้นเพื่อแนะนำนาฬิการุ่นใหม่ประจำปีซึ่งนำมาจัดแสดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเมืองไทย ณ SEEN Restaurant & Bar Bangkok ชั้น 26 โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ในฐานะตัวแทนประเทศไทย “มาริโอ้ เมาเร่อ” และ “เก้า-สุภัสสรา ธนชาต” ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์คลาสสิกที่สะท้อนความสง่างามตามแบบฉบับของลองจินส์ มาในลุคเรียบหรูเพื่อต้อนรับแขกคนสำคัญ แมทธิอาส เบรสชัน ประธานกรรมการบริหารของลองจินส์ ที่ให้เกียรติบินตรงมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของการเติบโตภายในประเทศ พร้อมพาชมพื้นที่การจัดแสดงนาฬิการุ่นใหม่ประจำปี 2024 ของลองจินส์ โดยมีไฮไลท์เป็นนาฬิการุ่นใหม่จากตระกูล Conquest ที่นำเสนอ “Conquest Heritage Central Power Reserve” คอลเลกชั่นเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีตระกูล Conquest ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโมเดลจากปลายยุค 1950s ที่มีดีไซน์อันโดดเด่นในโลกนาฬิกาด้วยดิสเพลย์พลังงานสำรองบนจานหมุนที่ตั้งอยู่กลางหน้าปัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการผลิตนาฬิกาและดีไซน์ที่มีความสง่างามเหนือกาลเวลาอย่างแท้จริง และยังคงสานต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการพัฒนาหลากหลายดีไซน์ที่ล้วนสะท้อนบุคลิกอันหรูหรา ไร้กาลเวลา และเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การออกแบบ รวมทั้งมีกลไกล้ำยุคที่ซุกซ่อนอยู่ ภายใต้รูปลักษณ์สง่างามดังสโลแกนที่ว่า “Elegance is an attitude” นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน ร่วมดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองนี้อีกด้วย