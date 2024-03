“หลิน มาลิน” ฟาดกลับอย่างเดือด ถึงจะ “ห้าวกี ขาสั้น” แต่มันเป็นร่างของฉัน! ไปยุ่งเรื่องตัวเองจะดีกว่า

โดนวิจารณ์อย่างหนัก สำหรับมิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 กับชุดที่โซเชียลตั้งให้ว่า” เว้าสูงรั้งเป้าจนเป้ายิ้ม โซเชียลกระหน่ำว่ามันต้องขนาดนี้เลยหรือสำหรับเวทีนางงามล่าสุดหลังเป็นข่าวดัง หลิน มาลิน ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ฟาดกลับกรุบๆ ไปยุ่งเรื่องตัวเองดีกว่าจ้า“Business Woman คำสั้นๆ ที่นิยามให้แก่เพศหญิงที่ทำงานด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจใหญ่หรืออาชีพใดๆ เพียงแต่พร้อมที่จะทำงานด้วยตัวเอง นี้เป็นการนำเสนอผ้าซาโนติค ลายสายแร่ของชาวภูเก็ตซึ่งเป็นลายผ้าที่จดลิขสิทธิ์เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์หรือในทางการค้าให้ชาวภูเก็ต ใครจะว่าห้าวกี ขาสั้น it’s my body and please mind your own business cause i run this business with my brain” (ร่างของฉัน ไปยุ่งเรื่องของตัวเองจะดีกว่า เพราะฉันทำธุรกิจนี้ ด้วยสมองฉันเอง)