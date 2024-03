เนสเพรสโซเปิดตัว ‘คิม โกอึน’ แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับเอเชียอย่างเป็นทางการ

เนสเพรสโซเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับเอเชียอย่างเป็นทางการนักแสดงมากความสามารถจากประเทศเกาหลีใต้ โดยได้ร่วมปรากฏตัวในภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุดที่นำเสนอเรื่องราวของรสชาติกาแฟที่ลืมไม่ลงจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผ่านเนื้อเรื่องที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก และนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง กำลังเดิมพันและทายรสชาติกาแฟแคปซูลว่าคิม โกอึนจะเลือกดื่มกาแฟชนิดใดอย่างสนุกสนานคิม โกอึน ถือเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้ ผ่านผลงานการแสดงละครจากเรื่อง Guardian: The Lonely and Great God (2016), The King: Eternal Monarch (2020) และ Little Women (2022) ที่ทำให้ผู้ชมชาวไทยรู้จักเธอในวงกว้างมากขึ้น โดยเธอได้รับรางวัลทางการแสดงภายในประเทศมากมาย นอกจากความรักในการดื่มกาแฟของเธอแล้ว การช่วยเหลือสังคมของเธอที่เกี่ยวข้องกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม ยังสอดคล้องกับค่านิยมของเนสเพรสโซที่คำนึงถึงความยั่งยืน นี่จึงเป็นเหตุผลที่คิม โกอึนได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับเอเชียคนแรกของแบรนด์เนสเพรสโซภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้เปิดตัวครั้งแรกที่งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี 2023 ที่ผ่านมา และในปี 2024 มีการออกอากาศหลายครั้งในหลายประเทศ ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดจากความมุ่งมั่นของเนสเพรสโซในการส่งมอบประสบการณ์กาแฟคุณภาพ พร้อมรสชาติที่ลืมไม่ลงเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยเนื้อเรื่องเปิดฉากด้วยจอร์จ คลูนีย์และจูเลีย การ์เนอร์อยู่ที่งานปาร์ตี้ กำลังเดิมพันว่าแขกแต่ละคนจะเลือกดื่มกาแฟรสชาติใด ทันใดนั้นคิม โกอึนก็เข้ามาเลือกกาแฟ จอร์จและจูเลียจึงแข่งกันคาดเดาว่า เธอจะเลือกกาแฟรสชาติใดกันแน่ “Intenso” จอร์จบอก ในขณะที่จูเลียค้านอย่างมั่นใจว่า “ไม่ เธอเลือกกาแฟเย็นแน่นอน” ทั้งสองลุ้นด้วยใจจดจ่อ และแล้วคิม โกอึนก็เผยตัวเลือกของเธอ “Ice Leggero” และเดินมาทักทายจอร์จพร้อมกาแฟแคปซูลด้วยประโยคที่ว่า “Don’t forget to recycle” หลังจากนั้น ภาพก็ตัดไปที่ปริศนาซึ่งถูกเฉลยว่าจูเลียกับคิม โกอึนนั้นร่วมมือกันหลอกจอร์จ พร้อมขับรถสุดหรูหลังชนะเดิมพันออกไป ทิ้งให้จอร์จขับสกู๊ตเตอร์วินเทจออกจากงาน ….จอร์จ คลูนีย์ กล่าวระหว่างเบื้องหลังการถ่ายทำว่า “การทำงานกับนักแสดงทั้งสองนั้นยอดเยี่ยมมาก เราทุกคนมีโอกาสใส่ความเป็นตัวเองลงไปในโฆษณา ผมไม่ชอบทำตัวจริงจังมากเกินไป เลยไม่ติดใจที่โดนสองสาวเอาชนะแม้สุดท้ายจะเป็นผมเองที่ต้องใส่หมวกกันน็อคชมพูแปร๋นก็ตาม ผมว่าผมเอาอยู่!”​จูเลีย การ์เนอร์ กล่าวถึงการร่วมในงานโฆษณาเนสเพรสโซครั้งแรกของเธอว่า “การทำงานในแคมเปญร่วมกับคนเก่งๆขนาดนี้ถือเป็นฝันที่เป็นจริงเลยค่ะ! ฉันชอบความขี้เล่นของบทและโทนโดยรวมของหนังโฆษณา ซึ่งเหมือนจะตอบข้อสงสัยของฉันที่ว่า รสชาติกาแฟที่ฉันเลือกมักจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นจริงๆ”​คิม โกอึน เสริมว่า “การถ่ายทำครั้งนี้สนุกมาก มีเสียงหัวเราะกันไม่ขาดเลยค่ะ ฉันชอบความผสมผสานที่ลงตัวของนักแสดงและความหรูหราในโฆษณาเนสเพรสโซชิ้นนี้มาก ที่สำคัญยังเน้นย้ำเรื่องการรีไซเคิลอีกด้วย!”อีลีส ทัน (Eliz Tan) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเนสเพรสโซประเทศไทย กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากที่จะเปิดตัวแคมเปญใหม่ของเรา นำทีมโดยนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่ชาวไทยคุ้นเคยอย่างคิม โกอึน แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับเอเชียคนแรกของเนสเพรสโซ, จอร์จ คลูนีย์และจูเลีย การ์เนอร์ โดยโฆษณาชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงกาแฟคุณภาพระดับพรีเมียม หลากหลายรสชาติที่สามารถรังสรรค์ได้ด้วยเครื่องชงกาแฟ Nespresso VERTUO ของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟที่ลืมไม่ลง และหวังว่าโฆษณาชิ้นนี้จะเชื่อมโยงอารมณ์ของทุกคนกับสไตล์กาแฟที่ชื่นชอบ ในขณะเดียวกันเรายังเชิญชวนและกระตุ้นให้ลูกค้าของเรานำแคปซูลกาแฟเนสเพรสโซมารีไซเคิลอยู่เสมออีกด้วย”สามารถรับชมวิดิโอแคมเปญได้ที่ : Campaign Video Link 30 Seconds and 15 Seconds