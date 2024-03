ครบรอบ 9 ปี MICO THAILAND กับปาร์ตี้สุดล้ำกับ MICO GALA 2024 “In to the GALAXY“

ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ ที่2 มีนาคมที่ผ่านมา กับงานครบรอบ 9 ปีแอปพลิเคชันไลฟ์สด ที่รวบรวมเหล่าวีเจ ไอดอล หนุ่มสาวหน้าตาดี ที่จะมาไลฟ์สด พูดคุยสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าผู้ชม ที่เปิดให้บริการในไทยมาตั้งแต่ปี 2015 งานนี้เต็มไปด้วยเหล่าวีเจตัวทอป และไอดอลมากมาย ที่มาร่วมงาน โดยในงานนี้ MICO Live Thailand จัดเต็มทั้งโชว์ แสง สี เสียง ในคอนเซป “ In to the GALAXY “ ซึ่งงานนี้มี key massage ก็คือ We are the next level ก้าวไปอีกขึ้นกับแอปไลฟ์สีขาว ที่จะพาคุณก้าวไปสู่อนาคตงานนี้เต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มีทั้ง เหล่ายูสเซอร์ TOP VJ เหล่าไอดอล และเซเลป ล้นงาน จัดเต็มทั้งโชว์จากวงไอดอล โชว์เดินแบบจากโมเดล และที่เซอร์ไพรส คือ ศิลปินวง Season Five ที่ยกทั้งวงมาสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับเหล่าผู้มาร่วมงาน 1 ชั่วโมงเต็ม งานนี้ขนเพลงดังมาเพียบ และมันส์ต่อไม่หยุด กับดีเจสุดแซ่บ รอคซี่จูน ที่จะพาเหล่ายูสเซอร์และวีเจ ทะยานไปสู่ห้วงอวกาศ ให้สมกับชื่องาน MICO GALA 2024 “ In to the GALAXY “Mr. MA CHANG RUN ผู้บริหาร MICO LIVE Thailand กล่าวถึง ปี 2023 ที่ผ่านมาว่า MICO LIVE THAILAND ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ และวีเจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นแอพพลิเคชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งอันดับต้นของประเทศไทย และในปี 2024 นี้ MICO LIVE THAILAND มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความประทับใจ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นอีก ด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ ตามคอนเซปของงาน We are the next level ก้าวไปอีกขึ้นกับแอปไลฟ์สีขาว ที่จะพาคุณก้าวไปสู่อนาคตซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปทั้งนี้ภายในงานยังมีการประกาศรางวัล VJ Of The year / Agency of the year และอื่นๆอีกมากมายMICO LIVE Thailand ต้องขอ ขอบคุณ ผู้ใช้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง MICO Live Thailand ได้รับเสียงตอบรับที่ดีในด้าน แพลทฟอร์มสีขาว เป็นสังคมออนไลน์ที่ทำให้เหล่าวีเจและผู้ใช้งานได้เป็นเพื่อน พูดคุย แชร์ประสบการณ์แบ่งปันความสุขผ่านแอพพลิเคชั่น MICO LIVEหากใครอยากรู้ว่า MICO LIVE สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณได้มากแค่ไหน สามารถเข้าไปโหลด และไปพูดคุยกับเหล่าวีเจ และไอดอล หนุ่มสาวหน้าตาดี ที่จะมาสร้างความบันเทิงให้คุณแบบ non stop ได้ที่ ลิงก์ https://bit.ly/3EyDadm