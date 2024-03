“พีเค” โพสต์ เมื่อมองกลับไป รู้สึกประทับใจมากที่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ หลังเจอดรามาถล่ม

หลังจากที่ออกมาเปิดใจหย่าภรรยาพร้อมบอกอย่าปั่น หลังเพจดังออกมาเฉลยเป็นพิธีกรที่ขอภรรยามีโลก 2 ใบทำเอาโซเชียลแห่ถล่มเละ ย้อนขุดคำพูดพีเค รวมถึงเปิดวาร์ปมือที่ 3 และลามเลยไปถึงหน้าที่การงานที่ชาวเน็ตขอให้พิจารณาเปลี่ยนพิธีกรเวที MUT ใหม่ เพราะฉาวขัดบรรทัดฐาน MUT ในฐานะผู้นำของผู้หญิงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พีเค เลือกเงียบมาตลอด จนล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า… “SOMETIMES I LOOK BACK ON MY LIFE AND I'M SERIOUSLY IMPRESSED I'M STILL ALIVE. (บางครั้งเมื่อมองกลับไป ฉันก็รู้สึกประทับใจมากที่ฉันยังคงมีชีวิตอยู่ได้)