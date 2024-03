“ซีนอน โลเรสกา” ตัวแม่อินฟลูฯนางงามฟิลิปปินส์ ประณามกะเทยชาติตัวเอง ชื่นชมคนไทยทั้งใจดีทั้งให้เกียรติ

เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลไปทั่วทั้งในฟิลิปปินส์และประเทศไทย เป็นศึกสุขุมวิท11 ที่เหล่า LGBTQ+ ของไทยรวมตัวเพื่อกู้คืนศักดิ์ศรี หลังกะเทยฟิลิปปินส์หยามคนไทยด้วยการยกพวกรุมทำร้าย ทั้งๆที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยงานนี้อินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่ด้านนางงามของฟิลิปปินส์ ถึงขั้นผิดหวังกับพฤติกรรมกะเทยชาติตนเอง พร้อมซัพพอร์ตฝั่งไทยอย่างชัดเจน โดยประณามกะเทยชาติตนเองว่าไปทำพฤติกรรมชวนขายหน้า โดยโพสต์ข้อความว่า“Thai people are so KIND and RESPECTFUL ❤️🇹🇭” ( คนไทยใจดีและให้เกียรติมาก )พร้อมกันนั้นยังระบุถึงคนฟิลิปปินส์ด้วยว่า ต่อไปเมื่อไปท่องเที่ยวหรือไปเยือนประเทศอื่นต้องใจดี ให้เกียรติ และมีความรู้ อย่าทำตัวเป็นฮีโร่“เป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะคนฟิลิปปินส์ที่รัก ถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปทำงาน ไปพักผ่อน ได้โปรดทำตัวให้น่ารัก ใจดีกับผู้คน อย่าไปทำตัวว่าตนอยู่เหนือกว่า สุดกว่า ทำตัวว่าสวยเหลือเกิน ฉันคือผู้นำ เพราะขอบอกตรงๆเรามีความรู้สึกพวกนั้นในใจอยู่แล้วเมื่อกลับบ้าน แม้แต่ฉันเอง ฉันก็มีทัศนคติแบบนั้น แต่ฉันไม่เคยเอามันติดตัวไปที่ต่างประเทศด้วยเลย ฉันจะน่ารักอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดในประเทศไทย โอ้พระเจ้า โอ้ พระเจ้า ฉันผิดหวังมาก มันไม่น่ารักเลย ฉันรู้จักคนไทย ฉันเคยอยู่ที่เมืองไทยนานหลายปี พวกเขาน่ารักมาก ใจดีมาก และมีน้ำใจ จริงๆแล้วหนึ่งในแม่ของฉันเธอเป็นกะเทย เธอใจดีกับฉันมาก เธอเปิดบ้านให้ฉันอยู่ ฉันอยู่ที่นั่นนานเลย เธอยังเลี้ยงข้าวฉัน แถมยังให้เงินฉันตอนที่ฉันไม่มีเงินเลย เธอดูแลฉันอย่างดีเหมือนเป็นคนในครอบครัว สวัสดีครับคุณแม่ ขอบคุณครับ นั่นคือวัฒนธรรมไทยที่น่ารักและใจดีมันเป็นเรื่องเบสิค เมื่อเราไปต่างประเทศ พ่อแม่เราที่เป็นคนแก่ พวกเขาจะบอกเราเสมอว่า ขอให้ปลอดภัยนะ น่ารักกับคนอื่นๆนะ ทำตัวให้เป็นมิตรนะ เราไม่ได้ไปต่างประเทศเพื่อไปเปิดศึกกับคนอื่น ไม่ นี่มันไม่ใช่วัฒนธรรมของเราชาวฟิลิปปินส์ วัฒนธรรมของพวกเราชาวฟิลิปปินส์ก็ใจดีมากๆเช่นกัน พวกเราน่ารักมากๆ พวกเราเป็นเจ้าบ้านที่ดี ฉันขอโทษจริงๆ แต่ฉันค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อย เพราะว่า ฉันไม่ได้มาปกป้องใคร แต่ฉันไม่สนับสนุนความรุนแรง ฉันไม่ต้องการความรุนแรงคุณไปต่างประเทศ คุณไปประเทศไทย ทำไม? ไปเพื่อสร้างปัญหาเหรอ? มันไม่น่ารักเลย นั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเตือนกันและกัน เรามีกันและกันเพื่อเตือนกันและกัน ให้รู้ว่าต้องทำตัวให้น่ารักอยู่เสมอ ใจดีอยู่เสมอ อย่าก่อความรุนแรง อย่าไปต่างประเทศแล้วทำตัวว่าฉันสวยมาก ฉันเซ็กซี่มาก หล่อนเป็นใคร? ถึงไปทะเลาะกับทุกคน ไม่ นั่นไม่ใช่พวกเรา นั่นไม่ใช่วัฒนธรรมของพวกเราชาวฟิลิปปินส์ อย่าเอาอะไรแย่ๆ ทัศนคติแย่ๆพวกนั้นไป เอาไว้ใช้ที่บ้าน อย่าเอาไปแพร่ใส่คนอื่น อย่าเอาไปใช้ที่ประเทศอื่น เข้าใจไหม? ขอโทษนะ แต่ฉันต้องพูดแบบนี้กับพวกหล่อน เพราะว่าฉันไปเที่ยวมาแล้วทั่วโลก ฉันใส่ส้นสูง ฉันใส่บิกินี แต่ก่อนที่ฉันจะไปประเทศพวกนั้น ฉันต้องเรียนรู้ประเทศเขา เรียนรู้ผู้คนของเขา ฉันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมเขา เพื่อที่ฉันจะได้แน่ใจว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดในทุกย่างก้าว มันสำคัญมากนะดังนั้นขอร้อง ฉันหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคน ไม่ใช่แค่กับชาวฟิลิปปินส์ ไม่ใช่แค่กับชาวไทยของเรา แต่สำหรับทุกๆคนว่า ถ้าเราไปเที่ยวที่ต่างประเทศทั่วโลก ต้องทำตัวน่ารัก ใจดี และเป็นมิตรเสมอ เป็นมิตรกับผู้คน กับคนต่างชาติ เพราะว่ามันจะทำให้คุณสร้างบรรยากาศดีๆ เพื่อที่จะได้เจอกับผู้คนที่น่ารัก แล้วก็สามารถกลับไปยังประเทศนั้นได้อีกครั้งนั่นคือสิ่งที่ฉันกังวล ขอร้องล่ะ พวกเรามีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้ ทั้งเรื่องแย่ๆ เรื่องเศร้า ปัญหาต่างๆ สงคราม เราแค่ส่งต่อความเอื้ออาทรให้กัน ส่งความรักให้กัน อย่าใช้ความรุนแรง มันไม่ใช่พวกเรา ส่วนหนึ่งของครอบครัวเราชาว LGBT ล้วนแล้วแต่สร้างความสุข ส่งต่อบรรยากาศที่ดีๆ สร้างสิ่งที่ดีๆให้กับโลกใบนี้ขอโทษที่ฉันต้องพูดเรื่องนี้ เพราะว่าฉันค่อนข้างใกล้ชิดกับคนไทย พวกเขาใจดีมาก น่ารักมาก เป็นมิตรมาก พวกเขาไม่ใช้ความรุนแรง พวกเขาไม่ทะเลาะ ฉันจึงต้องขอเตือนอีกครั้ง เวลาไปต่างประเทศ เรียนรู้เรื่องพื้นฐานจากผู้ใหญ่ที่สอนเรา พ่อแม่เรา ที่คอยพร่ำสอนพวกเราว่าให้ทำตัวน่ารักและใจดีกับคนอื่นอยู่เสมอ และเป็นมิตรกับทุกคน อย่าสร้างปัญหา เรื่องง่ายๆ เพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียน เวลาไปต่างประเทศ ไปเที่ยว หรือไปทำงาน ทำตัวให้น่ารัก ใจดี อย่าสร้างปัญหา อย่าก่อความรุนแรง เรื่องง่ายๆ แค่นั้นแหละ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ มาบูฮาย”ที่ผ่านมาเป็น LGBTQ ที่มักจะตามติดการประกวดมิสยูนิเวิร์สอยู่เสมอ แม้ว่าผู้เข้าประกวดไทยกับฟิลิปปินส์จะถูกจับตามองว่าเป็นคู่แข่งกันอยู่ตลอด แต่ในปีที่ผ่านมา เจ้าตัวก็เชียร์สาวงามจากประเทศไทยอย่าง แอนโทเนีย โพซิลด์ พร้อมยังคาดว่า แอนโทเนีย จะได้เป็นมิสยูนิเวิร์สด้วย