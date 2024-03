“น้าเน็ก” เตรียมรับหน้าที่พิธีกรอีกครั้ง กับรายการใหม่ “จุดเปลี่ยนสายแข็ง by BDMS” ขยี้! ชีวิตคนดังสายแข็ง ชูคอนเซ็ปต์ “อย่าให้อดีตเคยสุด ต้องมาหยุดอยู่กับหมอ”

​“น้าเน็ก” เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกรมาดกวนเตรียมรับหน้าที่ดำเนินรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ใน “จุดเปลี่ยนสายแข็ง by BDMS” ทางพีพีทีวี ช่อง 36 ครั้งแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อย่าให้อดีตเคยสุด ต้องมาหยุดอยู่กับหมอ” พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เคยใช้ชีวิตมาอย่างสุดโต่งในแต่ละวงการ พร้อมแชร์ประสบการณ์ และแง่คิดเรื่องการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลดี ๆ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ด้วย​จากพิธีกรฝีปากกล้ามากลีลาที่สนุกสนานจัดจ้านไม่เหมือนใคร น้าเน็ก เปิดใจรายการใหม่ครั้งนี้ว่า ก่อนหน้านี้ตนเป็นพิธีกรรายการทีวีในลักษณะเกมส์โชว์ หลังจากนั้นช่วง ปี 2561 ก็ผันตัวมาทำรายการออนไลน์ ตอนนั้นก็ทุ่มเทใช้เวลากับงานออนไลน์เต็มที่ และมีโอกาสได้เดินทางบ่อย ได้ไปเจอแฟน ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้น้ากลับมาทำงานรายการทอล์คบนหน้าจอทีวี ซึ่งเป็นจังหวะที่ BDMS ติดต่อให้มารับงานพิธีกรรายการใหม่ “จุดเปลี่ยนสายแข็ง by BDMS” พอดี โดยรายการนี้มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจ ด้วยรูปแบบทอล์คโชว์ในเรื่องราวชีวิต การทำงาน จุดเปลี่ยน รวมถึงเรื่องสุขภาพ ด้วยรูปแบบรายการสุขภาพที่ยังไม่เคยทำมาก่อน และที่สำคัญได้รู้จักคุณหมอที่มาแนะนำวิธีการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ให้แขกรับเชิญด้วย ถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมาก​ “ในปีที่ผ่านมาเป็นจังหวะที่ตนมีความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ยิ่งพอใช้ชีวิตมาถึงจุด ๆ หนึ่ง ผ่านเรื่องราวมามากมาย ได้ทำกิจกรรมสุดโต่ง ตั้งหน้าตั้งตาหาเงิน จนพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทอง ลาภ ยศ ชื่อเสียง กระทั่งวันหนึ่งพบว่า “สุขภาพ” เป็นเรื่องสำคัญที่สุด Health Brings Wealth สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริง นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก ด้วยอายุของตัวเอง 50 ปีกลาง ๆ ได้ตรวจสุขภาพอย่างจริงจัง ตลอดจนมีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองหลายอย่าง ทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จากคนนอนดึก ตื่นสาย ทำงานช่วงกลางคืน ณ วันนี้ก็หันมาตื่นเช้า เข้าฟิตเนส ก่อนจะออกไปทำงาน และได้พูดคุยเรื่องสุขภาพกับแฟน ๆ สายสุขภาพในช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับโอกาสมาทำหน้าที่พิธีกรรายการทีวีเกี่ยวกับสุขภาพก็ยิ่งดีใหญ่เลย เป็นการทำงานที่สนุก และมีประโยชน์กับทุกคนแน่นอน อยากฝากให้ติดตามกันนะครับ” น้าเน็กกล่าว​ติดตามรายการใหม่ “จุดเปลี่ยนสายแข็ง by BDMS” เตรียมออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 หรือรับชมผ่านเว็บไซต์ www.pptvhd36.com หรือทางแอปพลิเคชัน และยูทูป ช่อง PPTVHD36 ประเดิมตอนแรก 15 มีนาคม นี้ พบกับ “พีเค” ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร ที่จะมาเผยเรื่องอดีตที่เคยสุดแบบหมดเปลือก