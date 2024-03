กระแสแรงไม่หยุด! ทำไม? Rosemalicious By Rosemary House คนดังแห่มาแยะ

ชีวิตต้องเลือกใช้ ต้องเลือกพัก เลือกเที่ยว ให้มีสไตล์ไม่เหมือนใคร ต้องเลือกกินให้อร่อยฉ่ำล้ำเลิศ มีกระแสฮิตไม่หยุด ปากต่อปากมานานหลายปีแล้ว จนถึงตอนนี้ ก็ยังฮอตฮิตติดใจอยู่ตลอด แวะมาชิลมากินที่ ปากช่อง เขาใหญ่ โคราช ต้องพุ่งด่วนๆ ตรงมาที่โฮมสเตย์ และ โรสมาลิเซียสบาย โรสแมรี่เฮ้าส์ Rosemalicious By Rosemary House อยู่แถวปากช่อง เขาใหญ่ บ้านหนองมะค่า หมู่ 5 กำนันประชา ซอย 6 ปากช่อง นครราชสีมาโฮมสเตย์สุดชิคของประเทศไทย ที่ติดใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้ว ที่ทำด้วยใจจาก เจ้าแม่โรสแมรี่ของประเทศไทยวัย 65 ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง รังสรรค์สร้าง โรสแมรี่เฮ้าส์ RoseMary House โฮมสเตย์ และ Rosemalicious By Rosemary House ที่ปากช่อง เขาใหญ่ แหล่งโอโซนสุดยอดให้เป็นที่พักที่แสนอบอุ่นจิต บรรยากาศสบายสไตล์ชนบทฝรั่งเศส อังกฤษ พร้อมสวนสวยโรสแมรี่สุดตะลึง! เสิร์ฟเด็ดด้วยอาหารโฮมเมด Homemade ฉ่ำลิ้นด้วยไวน์เกรดดี ที่คัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม!โรสแมรี่เฮ้าส์ RoseMary House โฮมสเตย์ เปิดที่แรกกระแสดีเกินคาดคนแห่มาเที่ยวทั้งปี จองๆ เต็มตลอด ป้าติ๋ม ธนพร ไฮนซ์ เลยเปิดที่ใหม่แล้ว Rosemalicious By RosemaryHouse คงโฮมสเตย์สุดชิคสุดชิค พร้อมสวนสวยยิ่ง เต็มไปด้วยทุ่งโรสแมรี่หลายหมื่นต้น ทุ่งกุหลาบงาม และไม้ดอกนานาพันธุ์ ที่หลายคนแค่แวะมาพักมากินครั้งแรก ก็ติดใจอย่างแรง จนต้องบอกต่อดังๆคนดัง อินฟูเอนเซอร์ดัง ที่เคยมาพักมากิน เช่น เบลล่า ราณี แคมเปน ,มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ,พิงกี้ สาวิกา ไชยเดช ,เอ๊าะ กีรติ เทพธัญญ์ ,พลอย พลอยไพลิน ตั้งประภาพร ยูทูบเบอร์ช่องดัง พิกกะพลอย Pigkaploy ,อาย กมลเนตร วงษ์เซ็ง นางเอกสวยยูทูบเบอร์ช่องดัง กอมอนอ ,หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ แม่พระเอกดัง นาย ณภัทร ซุปตาร์ร้อยล้าน ฯลฯบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ วงกรู๊ฟ ไรเดอร์ส Groove Riders เคยมาจัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษแล้วที่ Rosemalicious By Rosemary House และแบรนด์ดัง L’Astelle ชุดหรูเว่อร์ทะลุล้านที่ซุปตาร์ฮอต ชมพู่ อารยา ,แอน ทองประสม ฯลฯ ก็เคยมาถ่ายแบบที่นี้ด้วยชีวิตพลิก ป้าติ๋ม ธนพร ไฮนซ์ ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ออสเตรเลีย นานกว่า 10 ปี จึงตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตต่อที่ปากช่อง เขาใหญ่ เพื่อสร้าง RoseMary House โฮมสเตย์ และ Rosemalicious By Rosemary House สูงวัยสั่งสมประสบการณ์แน่นจริง จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ป้าติ๋ม ธนพร ไฮนซ์ นอกจากจะเป็นเจ้าของ RoseMary House โฮมสเตย์ และ Rosemalicious By Rosemary House ยังเป็นเชฟเทเบิ้ล Chef’s Table และนักจัดสวนฝีมือเฉียบอีกด้วย“การเป็นเชฟเทเบิ้ลของป้า เกิดจากคนที่มาพัก แล้วติดใจในฝีมือการทำอาหารของป้า ก็ปากต่อปากกันไป เลยชวนป้าไปทำอาหารให้กินตามที่ต่างๆ ส่วนการเป็นนักจัดสวน เพราะป้ามีสวนโรสแมรี่ที่ RoseMary House โฮมสเตย์ และ Rosemalicious By Rosemary House คนที่มาพักเห็นแล้วชอบ ก็เลยชวนๆ ป้าไปจัดสวนให้หน่อย ป้าเคยไปจัดสวนให้มหาเศรษฐีไทย ที่ช่วยจัดงานแต่งงานให้ เจ้าชายอับดุล มาทีน บูรไน บ้านสวยจริงหลังใหญ่มากๆ เขาน่ารักมากๆ บอกว่า ตามใจป้าเลย อยากจัดสวนแบบไหนก็จัดเลย ตามใจป้า พอจัดสวนเสร็จ เขาชอบมากๆ มีอีกคนชอบมากๆ สวนที่ RoseMary House โฮมสเตย์ บอกว่า จะเอาสวนแบบนี้ ขายเท่าไหร่ จะเอาๆ ป้านึกว่าเขาพูดเล่น เขาพูดจริงๆ แต่ป้าก็บอกไปว่า ถ้าขายไปแล้ว ป้าก็ไม่มีสวนสวยสิ! การเป็นเชฟเทเบิ้ล การจัดสวนสวย เป็นอีกสองงานที่ป้ารักจะทำ เพราะทำให้คนมีความสุข เราก็พลอยมีความสุขไปด้วยค่ะ”ล่าสุดมีโปรเจกต์ใหม่น่าจับตา ที่ป้าติ๋ม ธนพร ไฮนซ์ ทุ่มเต็มที่สุดๆ “ตอนนี้กำลังก่อสร้างรีสอร์ตใหม่ ซิลเวอร์วูดส์ Silver Wood แถวอำเภอท่ายาง เพชรบุรี แน่นอนว่าจะต้องมีสวนสวยกว้างๆ อยู่ด้วย ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ บรรยากาศที่นั่นสุดยอดมากๆ“ป้าได้มาทำที่นี้ เพราะลูกค้ามาพักที่ปากช่อง เขาใหญ่ RoseMary House โฮมสเตย์ และ Rosemalicious By Rosemary House เห็นสวนของป้าแล้วชอบมากๆ เลยชวนๆ ป้าให้มาทำสวนทำรีสอร์ทให้หน่อย ป้าโชคดีเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักมากๆ”อีกโปรเจกต์มาแรงไม่หยุด Rose Malicious X W design Secret Home ป้าติ๋ม ธนพร ไฮนซ์ เล่าว่า “สองผู้บริหารของ W design Secret Home เป็นลูกค้าที่เข้ามาพักมากินที่ Rose Malicious คุยๆ กันถูกคอก็เลยสนิทกัน ทาง W design Secret Home ซึ่งเป็นบริษัทรับออกแบบ ตกแต่งบ้านหรู คอนโดหรู ที่ทำมานานมากกว่า 18 ปีแล้ว มีผลงานเด่นเยอะมากๆ ใครที่อยากจะตกแต่งบ้าน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ดูดีมีสไตล์ ได้ดั่งใจฝัน ติดต่อป้ามาได้เลยค่ะ”ต้องตามติดตลอด ได้ทุกโซเซียล Fanpage แฟนเพจ RoseMary House โฮมสเตย์ และ Rosalicious By Rosemary House ติ๊กต็อก TikTik : RoseMaliciousbyrosemary จองห้องพัก 082 164 2859 ,061 665 4415