SZA ทำถึง!! ปล่อยเพลงใหม่ “Saturn” ถ้ามูฟออนไม่ได้ ก็คงต้องย้ายไปอยู่ดาวเสาร์

Saturn ซิงเกิลนี้เขียนและโปรดิวซ์โดยตัวเธอเองและ Carter Lang, Rob Bisel, Solomonophonic รวมถึง Monsune เพลงนี้มีเนื้อหาหลักที่กล่าวถึงว่าชีวิตนี้มีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ มาเปิดเนื้อเพลง Saturn ที่จะทำให้คุณอินกับเพลงมากขึ้นLife's better on Saturnชีวิตบนดาวเสาร์น่าจะดีกว่านี้Got to break this pattern of floatin' awayฉันอยากจะหลุดออกจากกรอบนี้ อยากล่องลอยออกไปFind something worth savingตามหาบางอย่างที่มันควรค่าที่จะรักษาIt's all for the taking, I always sayอย่างที่ฉันพูดออกไป มันเป็นสิ่งที่ฉันหามาโดยตลอดโดยเธอปล่อยเพลงนี้ออกมาให้ได้ฟังกันถึง 5 เวอร์ชั่น รวมถึง Live Version ที่พวกเราได้ยินครั้งแรกระหว่างงานประกาศผลรางวัลแกรมมี และยังมีเวอร์ชันหลัก, สปีดอัพ, Acappella และ Instrumental ถือว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ สามารถเลือกฟังเวอร์ชันที่ชอบได้ตามใจเลย! ส่วนใครที่อยากชมโชว์ครั้งแรกที่เธอเล่นเพลง ‘Saturn’ สามารถเข้าไปรับชมได้ ที่นี่ ฟังซิงเกิล ‘Saturn’ ได้ที่นี่ : https://SZATH.lnk.to/STNPR ไปฟัง “Saturn” ทั้ง 5 เวอร์ชันได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอย่าง Spotify, Apple Music, YouTube, Joox โดย โซนี่ มิวสิค ไทยแลนด์ (Sony Music Thailand)ติดตามข่าวสารอัพเดทของSZAได้ที่นี่ติดตามข่าวสารอัพเดทกับSony Music Thailandได้ที่นี่