“น้องณิริน” เปิดโมเมนต์น่ารักพร้อมหน้าครอบครัว “แม่หนิง ปณิตา” ร่วมฉลองวันเกิด “พ่อจิน” สุดชื่นมื่น

เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจที่เห็นแล้วต้องอมยิ้มใจฟูไปด้วยจริงๆ เมื่อล่าสุด“ลูกสาวคนเก่งของพิธีกร นักแสดง และผู้จัดฯ สาวญ”และซึ่งทั้งสองได้ปิดฉากรักหย่าขาดการเป็นสามี ภรรยากันแล้ว แต่ก็ช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่อย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องโดยได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ฉลองวันคล้ายวันเกิด 42 ปี ให้กับพ่อจิน โดยมีแม่หนิงมาร่วมฉลองพร้อมหน้าพร้อมตาสุดชื่นมื่น เผยให้เห็นความน่ารัก อบอุ่นของครอบครัว พร้อมระบุแคปชั่นว่า “Happy birthday daddy hope you have the best birthday with me and mom @jintumwattana hope you find light every where u go love you thanks mom for lunch love you too (สุขสันต์วันเกิดนะพ่อ ขอให้คุณมีวันเกิดที่ดีที่สุดกับฉันและแม่ หวังว่าคุณจะพบแสงสว่างทุกที่ที่คุณไป รักคุณ ขอบคุณแม่สำหรับมื้อกลางวัน รักคุณเช่นกัน)”ทางด้านคุณแม่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า“เด็กดีที่สุด, ตัดคลิปเก่ง มาช่วยแม่ตัดงานได้แล้ว ภูมิใจจัง”