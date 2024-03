ไอคอนสยามปักหมุด “ICONSIAM ART & CULTURE” สู่ศูนย์กลางศิลปะระดับโลก จับมือองค์กรพันธมิตร คัดสรรงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ แสดงตลอดปี

เสริมความแข็งแกร่ง ยกระดับผลงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก ปักหมุดพื้นที่ส่งเสริมผลงานศิลปินไทยและต่างประเทศ พร้อมรองรับการจัดงานศิลปวัฒนธรรมมาตรฐานระดับโลกที่คนรักงานอาร์ตต้องมาเยือน เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้าถึงงานศิลปะทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศได้ทุกวัน ตอกย้ำแนวคิด “นำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก” ล่าสุด จับมือองค์กรพันธมิตร นำไฮไลต์ผลงานศิลปะชั้นเลิศ สุดเอ็กซ์คลูซีฟหาชมได้ยาก สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้ลูกค้าชื่นชมตลอดปี 2567กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างสรรค์ขึ้นโดยบรรจงหลอมรวมที่สุดของเอกลักษณ์วิถีไทยและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความวิจิตรล้ำสมัย พร้อมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดของโลกมารวบรวมไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้สถานที่แห่งนี้นำเสนอความเป็นไทยสู่เวทีโลกอย่างสวยงาม หนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการ คือ การถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทยในทุกมิติ (EMBRACE THE POWER OF THAINESS) ดังจะเห็นได้จากการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของความเป็นไทยผ่านการออกแบบโครงการทั้งภายในและภายนอกที่วิจิตรบรรจง ผสมผสานความร่วมสมัยอย่างลงตัว รวมไปถึงการทำงานร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับโลก รวมไปถึงศิลปินท้องถิ่น หลายท่าน เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะชิ้นเอก ซึ่งมีอยู่ทั่วอาคาร ทำให้ไอคอนสยาม มีความโดดเด่นและแตกต่างจากศูนย์การค้าอื่นๆ และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือน“เพื่อต่อยอดแนวคิดดังกล่าว ไอคอนสยามมุ่งมั่นยกระดับผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก เราพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมผลงานศิลปินไทย และนำงานศิลปะวัฒนธรรมมาตรฐานระดับโลกมาจัดแสดงให้คนไทยได้ชื่นชม และมีประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกัน โดยเปิดพื้นที่ “ICONSIAM ART & CULTURE” เป็นหมุดหมายให้ทุกคนเข้าถึงงานศิลปะทั้งจากศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศได้ทุกวันที่ไอคอนสยาม ตอกย้ำแนวคิดหลัก “นำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก” สอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าทางสังคม เชิดชูภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก” นายสุพจน์ กล่าวนายสุพจน์กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเริ่มต้นปี 2567 นี้ ไอคอนสยามได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตรมากมายทั้งหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จับมือร่วมกันทำงานเพื่อส่งมอบประสบการณ์งานศิลป์ชั้นเลิศแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดทั้งปี ได้แก่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Live Impact Events, Thai Craft Studio บริษัท ไฮป์ คาเทล จำกัด ,บริษัท อาส์ค มี จำกัด, ARTVENTURE, MANGO ART, Bangkok Art Auction, โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังได้รับเกียรติจากศิลปินระดับบรมครูของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เกียรติคุณถาวร โกอุดมวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล และศิลปินรุ่นใหม่มากมายทั้งจากไทยและต่างประเทศจับมือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดพื้นที่ต่อยอดผลงานไทยสู่โกลบอลนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า แนวคิดการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการปรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยขับเคลื่อนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ ให้มีการสร้างรายได้ เสริมคุณค่า และพัฒนาสังคม ผลักดันศิลปวัฒนธรรมให้มีบทบาทในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนไทยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำไปปรับในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพต่อไปได้ในปีนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงร่วมกับไอคอนสยาม เตรียมจัดงาน Bangkok Art Festival 2024 ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการสำคัญที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งยังทำให้ศิลปินในทุก ๆ แขนง มารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ จนก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ต่อยอด ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย พัฒนาผลงานสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไป โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม เยาวชน ศิลปินและประชาชน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดก่อให้เกิดธุรกิจ สร้างรายได้ จากผลผลิตทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นการส่งเสริมให้นำมิติทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปนอกจากนี้ ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังได้เตรียมจัดงานเทศกาลงานศิลปะประจำปีสุดยิ่งใหญ่ Winter Art Fair Festival ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่จัดแสดงและจำหน่ายงานศิลปะทุกรูปแบบจากศิลปินต่างๆมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงใหลในงานศิลปะได้มาแลกเปลี่ยนผลงานและเก็บสะสมผลงานจากศิลปินที่ชื่นชอบ ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาในงาน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยามผสานพลัง Live Impact Events นำปรากฏการณ์งานศิลปะระดับโลก สู่สายตาชาวไทยนายเดวิน หม่า ผู้ร่วมก่อตั้ง Live Impact Events กล่าวว่า Live Impact Events เตรียมนำนิทรรศการระดับเวิลด์คลาสเข้ามาให้คนไทยได้ชมกันอีกครั้ง กับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก Da Vinci Alive Bangkok ครั้งแรกในเอเชีย นิทรรศการที่รวบรวมผลงานของเลโอนาร์โด ดา วินชี ผู้รอบรู้ในสรรพวิทยาการ อัจฉริยะชาวอิตาลี ที่มีบทบาทเป็นทั้งศิลปิน ประติมากร นักดนตรี นอกจากนั้นยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักคณิตศาสตร์ วิศวกร และสถาปนิกที่เก่งกาจอย่างหาตัวจับได้ยาก อัจฉริยะผู้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนมาแล้วมากมาย โดยนิทรรศการระดับโลก Da Vinci Alive Bangkok จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคมนี้ ณ Attraction Hall ชั้น 6“ในปีที่ผ่านมา Grande Experiences, Live Impact Events และไอคอนสยาม ได้นำนิทรรศการระดับโลกอย่าง Van Gogh Alive Bangkok” และ Monet & Friends Alive Bangkok’ เข้ามาจัดแสดงให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวชมไอคอนสยามได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก นั้นนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมงานจำนวนมากกว่า 2 แสนคน ตลอดระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการ นับเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเที่ยวชมนิทรรศการและมาเที่ยวไอคอนสยามไปพร้อมกัน”ร่วมสืบสานงานหัตถศิลป์ งานช่างสิบหมู่ กับ Thai Craft Studioนางสาวณัฐฐานิตา กาญจนชัยภิวัฒน์ เจ้าของกิจการสตูดิโอหัตถศิลป์ Thai Craft Studio กล่าวว่า งานหัตถศิลป์ของไทยหรืองานช่างสิบหมู่เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือคนไทย ซึ่งจะมีกระบวนการที่ซับซ้อน ทั้งการออกแบบลวดลาย การปั้น การแกะสลัก การปิดทอง โดยอาศัยช่างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยโบราณ อันทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาของช่างหัตถศิลป์ไทยโบราณ เผยแพร่ในรูปแบบไทยร่วมสมัย เพื่ออนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป โดย Thai Craft Studio ได้นำผลงานล่าสุดคือ สืบสานงานศิลป์ 2 แผ่นดินปีมังกร ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เชื่อมโยงสองวัฒนธรรมไทย-จีนไว้ด้วยกัน ผสมผสานเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาออกมาเป็นงานพุทธศิลป์ที่มีเสน่ห์และทรงพลัง ให้สมกับการเริ่มต้นยุคสมัย (ยุค๙) ยุคแห่งพลังงาน ความเจริญรุ่งเรืองและคุณงามความดี ซึ่งกำลังจัดแสดงให้ชม ณ Arts Way ชั้น M“ภายในเดือน เมษายน Thai Craft Studio จะนำผลงานงานหัตถศิลป์ของไทยอีกหนึ่งผลงาน ที่มีชื่อว่า “วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ศรัทธา สร้างศิลป์” ซึ่งเป็นการนำประติมากรรมพระพุทธรูปและองค์เทพตามความเชื่อของไทยที่หาชมได้ยาก จัดแสดงให้ชม ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน และหลังจากนั้นจะเปลี่ยนผลงานให้ทุกท่านได้ชมอย่างต่อเนื่อง โดยการนำผลงานมาจัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชิด ณ Arts Way ชั้น M ซึ่งไอคอนสยามเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่งานหัตถศิลป์ของไทย งานช่างสิบหมู่ จะได้จัดแสดงผลงานที่ใกล้ชิดกับผู้คนมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้เพียงแต่มาช้อปปิ้งซื้อสินค้าแต่งานศิลปะกำลังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตประจำวัน”ผสมผสานศิลปะกับความบันเทิง ดื่มด่ำประสบการณ์งานศิลป์ โดย ไฮป์ คาเทลนายอานันท์ โซนดิ ผู้ก่อตั้งบริษัท ไฮป์ คาเทล จำกัด กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Art Scape นั้น เนื่องจากต้องการให้ทุกคนได้เปิดโลกของงานศิลปะในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดยการนำพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะผสมผสานความบันเทิงทั้งในโลกของศิลปะแห่งอาหาร และศิลปะทางดนตรี มาจัดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งการจัดงานศิลปะภายในงาน Art Scape ครั้งนี้ เราได้นำเสนอผลงานที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบงานเพนท์ติ้ง ประติมากรรม ของเล่นสะสม ภาพพิมพ์ ภาพวาด ครอบคลุมไปถึงผลงานศิลปะออนไลน์ NFT จากศิลปินชั้นนำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่มาจัดแสดงผลงานนิทรรศการหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือน ท่ามกลางความงดงามของทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยนิทรรศการจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 ณ นภาลัย เทอร์เรซ ชั้น 7 ไอคอนสยาม“Art Scape มีแนวคิดที่ต้องการให้งานศิลปะสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของทุกคน ซึ่งส่วนตัวมองว่างานศิลปะจะสร้างแรงบันดาลใจและสร้างพลังบวกให้กับผู้คน ซึ่งนอกจากการชมผลงานของศิลปินที่ชื่นชอบ งานศิลปะหลากหลายประเภท ที่ Art Scape ยังได้จัดเตรียมความบันเทิงในรูปแบบอี่นๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และดนตรีเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อีกด้วย”ร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หนุนศิลปินนักสร้างสรรค์ นำผลงานคนไทยสู่สายตาชาวโลกนายธราธิป นัทธีศรี นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรมฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดแสดงผลงานจากศิษย์เก่าสุดยอดฝีมือของเมืองไทยกว่า 80 ท่าน ในงาน Across the Centuries ข้ามศตวรรษ นิทัศนศิลปะ 2567 มาให้ชมเป็นครั้งแรก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ครอบคลุมจากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21 โดยรวมผลงานจากศิลปินระดับ “บรมครู” ที่ผ่านการทำงานศิลปะระดับคุณภาพมาอย่างยาวนานครอบคลุมไปถึงศิลปิน “รุ่นกลาง” ที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางศิลปะ และศิลปินรุ่นเล็ก ที่เริ่มแจ้งเกิดในวงการศิลปะในศตวรรษที่ 21 แต่ก็เปี่ยมล้นไปด้วยความคิดสร้างสรรค์“งานนี้นับเป็นงานระดับมหกรรม ที่จะนำเสนอความโดดเด่นและคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลายแนวทาง ครอบคลุมบริบททางสังคม รูปแบบ เนื้อหา ผลงานศิลปะ ศิลปินหลายยุคและหลายรุ่นในระดับข้ามศตวรรษ ซึ่งการจัดงาน Across the Centuries ข้ามศตวรรษ นิทัศนศิลปะ 2567 นี้เป็นการจัดงานครั้งแรกที่ไอคอนสยาม ที่ทุกคนจะได้ชมผลงานของศิลปินตั้งแต่รุ่นบรมครู ถึงศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งหาชมได้ยากและยังไม่เกิดขึ้นมาก่อน โดยจะเปิดให้ชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2567 ณ ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1”คุณสุพจน์กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า ไอคอนสยาม ยังได้ร่วมกับพันธมิตรอีกมากมาย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะให้ทุกคนได้ชมงานกันได้อย่างต่อเนื่อง เช่น นิทรรศการ tokidoki ICONIC Bangkok Experience จากผลงานสร้างสรรค์ของ ซิโมเน่ เล็กจ์โน่ (Simone Legno) โดยบริษัท อาส์ค มี จำกัด ซึ่งจัดแสดงอยู่ ณ ICONSIAM Art & Culture Space ชั้น 8 ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังได้ร่วมกับ ARTVENTURE จัดนิทรรศการ CARVENTURE เตรียมพบกับครั้งแรกของการจัดแสดงนิทรรศการรถคลาสสิคที่จับคู่กับคาแรคเตอร์อาร์ตทอยสุดน่ารักจากศิลปินไทยที่มีผู้ติดตามจากทั่วโลก เช่น คาแรคเตอร์น้องไดลีย์ กับรถ CADILLAC 1967 หรือ WORLD BOY กับรถ CADILLAC 1952 ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมชมและเก็บสะสมผลงาน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคมนี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ขณะเดียวกันไอคอนสยามยังได้ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรุ่นใหม่จัดแสดงผลงานศิลปะอีกมากมาย อาทิ ศิลปินระดับตำนาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล ศิลปินรุ่นใหม่ เช่น Peachful, Kiwtum, Nutped, Toddyinthemood, Plulalin รวมถึงผลงานจากนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง และคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะนำผลงานศิลปะมาให้ทุกท่านได้ชมในเร็วๆนี้ อีกด้วยเชิญชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์ของงานศิลปะ ที่ปรากฏอยู่ ณ ไอคอนสยาม พร้อมเปิดให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ และดื่มด่ำกับงานศิลปะที่น่าหลงใหลในพื้นที่ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM