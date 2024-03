Bangkok Pride Festival 2024: Celebration of Love 1 มิถุนายน กระหึ่ม กรุงเทพ แน่นอน! นับถอยหลังสู่สมรสเท่าเทียม และเตรียมขึ้นยานแม่ไป WorldPride 2030

ปี 2023 สร้างภาพจำและความประทับมากมาย เหนือสิ่งอื่นใดคือการแสดงสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียม มาปีนี้ นฤมิตไพรด์ จับมือ กรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เนรมิตถนนพระราม 1 เป็นถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียมอีกครั้ง กับงาน “Bangkok Pride Festival 2024” ภายใต้แนวคิด Celebration of Love นับถอยหลังสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียม จัดแถลงความพร้อมสุดปังและอลังการกว่าที่เคย ธงสีรุ้งพร้อมโบกสะบัดกลางกรุงเทพมหานคร จับตาการรวมตัวครั้งสำคัญของ LGBTQIAN+ จากทั่วทุกมุมโลก ผลักดันและขับเคลื่อนให้เยาวชน LGBTQIAN+ ตัวแทนประเทศไทย ไปนำเสนอความพร้อมและผลักดันให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพ จัดงาน Bangkok WorldPride ปี 2030 ได้สำเร็จ เตรียมแต่งตัวขึ้นยานแม่เพื่อแสดงแสนยานุภาพความเท่าเทียมกันได้เลยBangkok Pride Festival 2024 งานรวมผู้มีความหลากหลายทางเพศจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างการยอมรับในสังคมไทยและพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ ผ่านกิจกรรมสุดปังที่ได้รับการขนานนามว่า ถนนสีรุ้ง ของกรุงเทพมหานคร งานแถลงข่าวครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะตัวแทนของพันธมิตรเมือง ร่วมด้วยเหล่าคนดังและเซเลบริตี้ตบเท้าเข้าร่วมงานแน่น ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร อาทิ คู่จิ้นมิสแกรนด์ฯ อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส - มีนา ริณา ฉัตรอมรชัย , ต๋อง ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง แมนสรวง , เฟรม ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา ,ไรอัน ปัญญา แม็คเชน นักแสดงนำจากซีรีส์เรื่อง Twins the Series สลับรักนักลูกยาง ,ทีมนางงามไทย 2567 ดินสอสี - พนิดา เขื่อนจินดา นางสาวไทย ๒๕๖๗ , นิ้งค์ - พรศิริกุล พั่วทา , แคท - อาทิติยา เบ็ญจะปัก ฯลฯ ทีม Miss Trans Thailand 2023 , MISS LGBT THAILAND FRIENDSHIP 2023 และอีกมากมาย ขาดไม่ได้คือ ทูตนฤมิต - Naruemit Ambassadors โดยปีนี้พิเศษกว่าทุกปี ด้วยการเปิดรับสมัครและคัดเลือก ฮือฮาสุดคงเป็นความรักของ คุณย่าปกชกร วงศ์สุภาร์ อายุ 67 ปี คุณปู่กัญจน์ เกิดมีมูล อายุ 72 ปี คู่รัก LGBTQ+ ที่ครองรักกันมากว่า 30 ปีโดย อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส และ มีนา ริณา ฉัตรอมรชัย ตัวแทนเผยว่า “เราสองคนตื่นเต้นมากกับงาน Bangkok Pride Festival 2024 ซึ่งปีนี้ขบวน มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ มีโอกาสร่วมงานเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เหล่าตัวแม่ของแกรนด์ไม่มีพลาดแน่นอนค่ะ รวมถึงทีม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 มากันครบทีม พวกเรารู้สึกตื่นเต้นกับการรวมตัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จะได้แสดงออกและโชว์ศักยภาพในตัวเองอย่างเท่าเทียมกัน ที่สำคัญไม่ได้มีเพียง LGBTQIAN+ ในประเทศไทยนะคะ เราจะเห็น LGBTQIAN+ จากทั่วโลกเดินทางมารวมตัวกันที่นี่เช่นกัน เรามานับถอยหลังสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยกันนะคะ”ทางด้าน วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง นฤมิตไพรด์ กล่าวว่า เจตนารมณ์ของการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024 ยังคงเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความหลากหลาย ความรักที่ไม่มีข้อจำกัด การรวมไว้ซึ่งความเท่าเทียมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ ในประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในสังคม โดยปีนี้รูปแบบของการจัดงานจะถูกถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้แนวคิด Celebration of Love : นับถอยหลังเพื่อสมรสเท่าเทียม ให้ออกเป็นกฎหมาย มีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นปี 2567 นี้ การจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024 มีแกนหลัก คือ การสนับสนุนและผลักดันให้มีการยอมรับสมรสเท่าเทียมในสังคมไทย หากกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นปี 2567 นี้ ไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุญาตให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่งงานกันอย่างถูกกฎหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ปีนี้จึงจัด Celebration of Love : นับถอยหลังพร้อมกันเพื่อสมรสเท่าเทียม อยากให้เคาท์ดาวน์ไปพร้อมๆ กัน เมื่อพูดถึงกลิ่นอายของ “Bangkok Pride Festival 2024” โมเมนต์ที่ทุกคนต่างรอคอยคือ “ขบวนพาเหรด” เสน่ห์และอัตลักษณ์เสมือนการเปิดม่าน โลกที่เท่าเทียม และฉลองความหลากหลายของชุมชน LGBTQIAN+ โดยจะจัดในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 . - 21.00 น. เตรียมตัวเซอร์ไพรส์กับ 6 ทูตนฤมิต(Naruemit Ambassadors) ,ขบวนพาเหรดในประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศ,การแสดง Drag Show และการแสดงอื่นๆ อีกเพียบ บนถนนแห่งความเท่าเทียมBangkok Pride Festival 2024 ไม่เพียงแค่เป็นการปรากฏการณ์การรวมตัวของชุมชน LGBTQIAN+ แต่ยังเป็นการพื้นที่สำคัญในการยืนยันสิทธิความเท่าเทียมทางเพศของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เฉลิมฉลองความหลากหลายของความรักและความเป็นมนุษย์ นฤมิตไพรด์ยังเปิดพื้นที่ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ และช่วยกันสร้างโลกที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน โดยมีการเปิดรับสมัครขบวนทั้งในงานและออนไลน์ผ่าน www.bangkokpride.org