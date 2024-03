“โยเกิร์ต” โพสต์แรก หลังเลิก “พีเค” แต่ละรอยแผลทำให้แข็งแกร่ง ดาราตัวแม่แห่ซัปพอร์ตตรึม

คนไทยไลก์รัวๆ กับช็อตสตรองของ “หลังหย่าไม่ฟูมฟายเลิกสามี ทั้งที่ถือว่าเป็นเรื่องหนักหน่วงในชีวิต ซึ่งล่าสุดโยเกิร์ต ก็ได้โพสต์ข้อความเป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมหลังหย่า พร้อมขอบคุณทุกคนที่คอยซัปพอร์ต รวมทั้งนำโพสต์เก่าตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. มาลงไอจี ขอบคุณเพื่อนแท้ที่แนะนำให้แก้ปัญหาด้วยสติ“Find healing in your strength, surround yourself with true friends. Each scar makes you stronger. I am deeply thankful for all the support-it truly means a lot to me. #FreedomInForgiveness” (ค้นหาการเยียวยาในความแข็งแกร่งของคุณ ล้อมรอมตัวคุณด้วยเพื่อนแท้ แต่ละรอยแผลเป็นทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น ฉันขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกการซัปพอร์ต มันมีความหมายมากสำหรับฉัน)ขณะที่ข้อความเก่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าตัวก็ได้เผยว่า “ทุกครั้งที่ฉันเจอปัญหา ฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนของฉัน ที่แนะนำชี้แนะให้ฉันแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง พิจารณาทุกอย่างเป็นภาพใหญ่ด้วยเหตุและผล แนะนำให้ฉันคิดและทำไปในทางดีและถูกต้อง ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนฉันให้ทำในสิ่งที่ผิดฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนของฉันจริงๆ ฉันขอเรียกเพื่อนฉันเหล่านี้ว่าเพื่อนแท้ คนที่ฉันสามารถให้ใจเรียกเพื่อนได้เต็มปาก มีไม่เยอะ ฉันไม่ค่อยมีโอกาสบอกรักและขอบคุณพวกเค้า ฉันอยากจะขอบคุณพวกเค้าไว้ตรงนี้ ฉันดีใจที่รู้ว่าเพื่อนใกล้ตัวของฉันได้นำพาฉันไปในทางที่ดี ฉันขอบคุณและรักเพื่อนของฉันมาก รักจากก้นบึ้งของหัวใจ”ซึ่งใต้โพสต์ดังกล่าว มีคนในวงการมาให้กำลังใจกันเพียบ อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, แพนเค้ก เขมนิจ, หญิง รฐา, เป้ย ปานวาด, ดีเจต้นหอม, เอ็ม บุษราคัม วงษ์คำเหลา , นิวเคลียร์ หรรษา , อุ้ม ลักขณา , นานา ไรบีนา , ปันปัน สุทัตตา , จันจิ จันจิรา , โบว์ เบญจวรรณ , เต้ย พงศกร เป็นต้น