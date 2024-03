สุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จับมือ “บอย - หน่อง - ภัทร์” 3 พี่น้องบ้านฉัตรบริรักษ์” จัดแฟนมีตติ้งเกาหลีครั้งแรก

สิ้นสุดการรอคอย เมื่อสุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ภายใต้ Amarin Media & Event ในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป จับมือกับ Bee Good Entertainment โดย 3 พี่น้องนักแสดงพานางเอกสาวมากความสามารถที่ล่าสุดได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จากซีรีส์ Marry My Husband บินลัดฟ้ามาจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกในเมืองไทย กับวันที่ 20 เมษายน 2024 ณ MCC Hall, The Mall Lifestore Ngamwongwanในฐานะผู้จัดใหม่จากเล่าว่า “ผมทำงานเบื้องหน้ามานานในฐานะนักแสดง มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทต่างๆ ทั้ง รายการ วาไรตี้ เกมโชว์ คอนเสิร์ต เหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาบ้าง ส่วนงานแฟนมีตติ้งและคอนเสิร์ต ก็เป็นความชอบส่วนตัวที่เราเป็นคนชอบดูอยู่แล้ว ซีรีส์เกาหลีเราก็ชอบดู ผมอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิง รู้สึกว่าสายงานแนวนี้น่าทำเหมือนกัน โอกาสลงตัวที่ได้คุยกับทางสุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งทั้งผม หน่อง และภัทร์ ร่วมงานกับสุดสัปดาห์มานาน เรามีการพูดคุยถึงการทำโปรเจ็กต์พิเศษ โดยทางสุดสัปดาห์มีจุดแข็งในการจัดคอนเสิร์ต และแฟนมีตติ้งมาแล้วหลายงาน ส่วนผม หน่อง และภัทร์ ก็ทำงานในวงการบันเทิงมานานและมีคอนเนคชั่น เราเลยมาจับมือทำแฟนมีตติ้งด้วยกัน จนเกิดเป็นงาน “2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING [MY BRAND NEW DAY] in Thailand” ครับ“Bee Good Entertainment ตอนนี้เรียกว่าเป็นก้าวเริ่มต้นครับ หลักๆ มีกันอยู่ 3 คน ผมเป็นหัวเรือใหญ่ จัดการทุกอย่าง หน่องดูเรื่องสื่อโซเชียลในบริษัท ภัทร์ดูเรื่องบัญชี หลักการทำงานในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงของผมคือ ลงมือทำในขอบเขตงานที่เราคิดว่าทำได้จริง ต้องประเมินตัวเองด้วยว่าเราทำได้ ค่อยๆ ไป ค่อยๆ เติบโตไปที่ละจุดครับ“พอเริ่มลงมือทำงานแรกกับทางสุดสัปดาห์ ผมรู้สึกเลยว่าเราคิดถูกแล้ว เพราะสุดสัปดาห์ มีประสบการณ์ในการทำแฟนมีตติ้งและคอนเสิร์ตมาแล้ว ซึ่งการทำแฟนมีตติ้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ มีรายละเอียดเยอะมาก ซึ่งผมเองก็ได้เรียนรู้งานเบื้องหลังของการทำแฟนมีตติ้งไปด้วย ตอนนี้ทางสุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนท์ และ Bee Good Entertainment ก็แท็คทีมลุยงานกันเต็มที่ ไม่ใช่แค่งานนี้งานเดียวนะครับ ผมคิดว่าเราจะมีงานอื่นที่ต้องร่วมงานกันต่อไปอีกแน่นอนครับ ฝากติดตามกันด้วยครับ“อย่างไรผมขอฝากงาน “2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING [MY BRAND NEW DAY] in Thailand” ด้วยครับ ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ มาพบกันพัคมินยองได้ในวันที่ 20 เมษายน นี้ จองบัตรได้ที่ www.theconcert.com ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไป บัตรราคา 5,500 บาท 4,500 บาท 3,500 บาท และ 2,000 บาท งานนี้ทั้งสุดสัปดาห์และบีกู๊ดเต็มที่มากๆ ครับ”► ติดตามรายละเอียดได้ที่ :Facebook : สุดสัปดาห์แฟนคลับInstagram : @sudsapda @beegood_entertainmentX (Twitter) : @sudsapda