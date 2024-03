ต้นสังกัด “โจลี่ เหงียน” ออกแถลงการณ์ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการหย่า “พีเค-โยเกิร์ต“ รู้จักฝ่ายชายผ่านการทำงานเท่านั้น

เกี่ยวกับ Miss Jolie Nguyen ในด้านส่วนตัว Miss Jolie Nguyen ยังให้คํามั่นว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการหย่าร้างระหว่าง Yoghurt Nattasha และ DJ PK สามีของเธอ





หลังจากที่นางแบบ สาวชาวเวียดนามที่กำลังถูกจับตามอง ว่าเป็นโลกใบที่สองของพิธีกร-ดีเจหนุ่มและเป็นเหตุทำให้เกิดการหย่าร้างกับภรรยาสาวนั้น เธอก็ตัดสินใจอันฟลอโล่ไอจีของพีเคทันที พร้อมทั้งไล่ปิดคอมเมนต์ทั้งหมดอีกด้วย!ล่าสุดทางต้นสังกัดของนางแบบสาวได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางอินสตาร์แกรมอย่างเป็นทางการแล้วว่า นางแบบสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหย่าร้างของพีเคและโยเกิร์ตใดๆ ทั้งสิ้น และรู้จักกับฝ่ายชายแค่ผ่านการทำงานเท่านั้น โดยมีข้อความว่า”Hello everyone, this is an official statement from Jolie Nguyen’s management company.Jolie Nguyen has just completed a meditation retreat in Vietnam and is preparing for entertainment activities in Thailand and Hong Kong in March.Recently, the company and Miss Vietnam Jolie Nguyen also read in the newspaper about the breakup of Yoghurt Nattasha and her husband, DJ PK, who confirmed their separation and divorce. Miss Jolie Nguyen herself was also very sad when she heard this information.In addition, we also received information on online newspapers that was defamatory and false about Jolie.The company affirms that the information on the above social media websites is insulting and slanderous, spreading false information about Miss Jolie Nguyen. On the personal side, Miss Jolie Nguyen also pledged to have nothing to do with the cause of the divorce between Yoghurt Nattasha and her husband, DJ PK.Jolie Nguyen and DJ PK are just friends and know each other through work events. Miss Jolie Nguyen and the company will take strong legal action to deal with false information targeting at Jolie.If there is any malicious and false information targeting Jolie Nguyen, we hope fans will send it to email:Jolienguyenmiss@gmail.comซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า“สวัสดีทุกคน นี่คือแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดการของ Jolie NguyenJolie Nguyen เพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกสมาธิในเวียดนามและกําลังเตรียมกิจกรรมบันเทิงในประเทศไทยและฮ่องกงในเดือนมีนาคมเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทและ Miss Vietnam Jolie Nguyen ยังอ่านในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเลิกราของ Yoghurt Nattasha และ DJ PK สามีของเธอซึ่งยืนยันการแยกทางและการหย่าร้าง Miss Jolie Nguyen เองก็เสียใจมากเช่นกันเมื่อได้ยินข้อมูลนี้นอกจากนี้ เรายังได้รับข้อมูลในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่หมิ่นประมาทและเป็นเท็จเกี่ยวกับโจลีบริษัทยืนยันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียข้างต้นเป็นการดูถูกและใส่ร้าย เผยแพร่ข้อมูลเท็จJolie Nguyen และ DJ PK เป็นเพียงเพื่อนและรู้จักกันผ่านงานต่างๆ Miss Jolie Nguyen และบริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อจัดการกับข้อมูลเท็จที่กําหนดเป้าหมายที่ Jolieหากมีข้อมูลที่เป็นอันตรายและเป็นเท็จที่มุ่งเป้าไปที่ Jolie Nguyen เราหวังว่าแฟน ๆ จะส่งอีเมล: Jolienguyenmiss@gmail.com”