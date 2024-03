“คารีสา” เสิร์ฟซีนเผ็ด ชุดสุดแซ่บรับวันเกิดอายุ 26

เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์รับวันเกิดอายุครบ 26 ปีที่เร่าร้อนเกินต้าน สำหรับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ซีนเซ็กซี่โตเป็นสาวเต็มตัว ด้วยแฟชั่นสุดแซ่บกับเค้กก้อนโต โดยเฉพาะท่านล่างที่ทำเอาโฟกัสจุดเดียวเสียวๆผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า“Happy birthday to me !! #26 ปีที่แล้วอยากได้บ้านเสร็จเป็นของขวัญ ปีนี้ว่าได้แน่ๆ เอ้าาก็ยังงง ความไม่สมหวัง ความไม่สำเร็จ ความผิดหวัง ล้วนทำให้เราโตขึ้น เก่งขึ้น เอาเป็นว่า ไม่เศร้ามีแต่ energy ไม่อ่อมมม ขอพร🙏 ให้ปีนี้ รวย ปัง งานเยอะ ชีวิตสนุก และมีแรงผ่านทุกอุปสรรคไปได้ตลอดปี ตลอดไป ขอบคุณความรักจากทุกคนที่มีให้หนูมาเสมอนะคะ ขอให้ใครที่เห็นโพสต์นี้ มีแต่ความสุข สมหวัง และมีพลังเต็มที่ ไม่มีเบรคคค !!! Love you allll”