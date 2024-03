The People ประกาศความสำเร็จ Shall We Sleep 2024 : Wellness Night from Dusk till Dawn ย้ำคุณภาพการนอนสำคัญต่อชีวิตที่ดีของผู้คน

The People จับมือพาร์ทเนอร์ จัดงาน Shall We SLEEP 2024: Sleepless Societies Forum Wellness Night from Dusk till Dawn ‘ชวนคุณมาทำคืนนี้ให้ดีที่สุด! เพื่อการนอนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น’ เพื่อตอกย้ำการสร้างประสบการณ์ พร้อมกับยกระดับการนอนหลับที่ดีมีคุณภาพแบบ 360 องศา โดยงานดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ เดอะ คริสตัล บ็อกซ์ (The Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร‘อนันต์ ลือประดิษฐ์’ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการนอนเป็นครั้งที่ 2 และภาพรวมของงาน Shall We SLEEP 2024 ว่า “The People สนใจเรื่องราวของคนในทุก ๆ มิติ และการนอนเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญ แต่สำหรับบางคนคิดว่า 24 ชั่วโมงเป็นเวลาที่น้อยเกินไป จึงปล้นเวลานอนของตัวเองไปทำกิจกรรมอื่น ซึ่งความจริงแล้วการนอนถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คน ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องสนใจเรื่องการนอน เพื่อให้วันพรุ่งนี้ของเราดีขึ้น”ทักษอร คงคาประเสริฐ Managing Director Anya Meditec ได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อ ‘From Dusk till Dawn คุณภาพชีวิตที่ดี กับคุณภาพการนอนที่ดีเป็นเรื่องเดียวกัน’ ว่า “ปัญหาเรื่องการนอนเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน แต่มักถูกมองข้ามไปทั้ง ๆ ที่ส่งผลต่อผู้คน และการนอนที่ไม่มีคุณภาพก็มีผลในหลายเรื่อง เช่น การหลับในเวลาขับรถ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น ซึ่งหากอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรเริ่มจากการนอนที่ดีด้วย”ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หรือ กอล์ฟ F.HERO แรปเปอร์หนุ่ม ได้แชร์ประสบการณ์จริงด้านการนอนในหัวข้อ ‘การนอนที่ดี คือจุดเริ่มต้นของพลังในการสร้างสิ่งที่ดีในชีวิต’ ว่า “ตั้งแต่เกิดมาเราหายใจได้ กินได้ นอนหลับได้ นั่นคือสิ่งที่ได้ฟรี ๆ ไม่ต้องลงทุน จนวันหนึ่งรู้สึกว่านอนไม่พอ ต้องนอนวันละ 20 ชั่วโมง รวมถึงมีอาการกรนดังมาก เหมือนคนจมน้ำ เหมือนคนจะตาย จนได้ไปทำ Sleep Test ทำให้เห็นสถิติการนอนของตัวเองคือ หยุดหายใจทุกครึ่งนาที จากนั้นเลยสำนึกเลยว่า ถ้าวันหนึ่งหายใจเองยังไม่มีปัญญาเลย ชื่อเสียง เงินทองจะมีประโยชน์อะไร ทำให้หันมาใ่ส่ใจกับการนอนมากขึ้น”จากนั้น มาถึงเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘ชวนคุณมาทำคืนนี้ให้ดีที่สุด! ถอดรหัสลับการนอน จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทุกเช้า' จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการนอน ประกอบด้วย นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์วิริยะ แพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก และเวชศาสตร์การนอนหลับ, นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การนอนหลับ และอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ดร. นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ผศ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา รองคณบดี แขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา ซึ่งต่างเห็นตรงกันว่า การนอนเป็นสิ่งสำคัญ และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนเราเท่านั้น ยังมีผลกระทบในมิติต่าง ๆ ดังนั้น การนอนที่ดีมีคุณภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีจากนั้นเป็นเวที Special Talk ในหัวข้อ 'Wellness Night from Dusk till Dawn เปิดประสบการณ์การนอนหลับ ที่จะเปลี่ยนให้ผู้คนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น' โดย Pow Chung Channel Marketing Lead, ALA / ALA Marketing and Digital Commerce – ResMed กล่าวว่า "คนมักจะพูดถึงเรื่องการกิน การออกกำลังกาย แต่มองข้ามเรื่องการนอนทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ และ ResMed อยากช่วยให้คนไทยเข้าใจถึงภาวะการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับมากขึ้น เพราะเป็นภาวะใกล้ตัวคน ซึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น CPAP ที่จะทำหน้าที่เหมือนช่วยเรียกให้ตื่น หรือเตือนขณะที่เราเริ่มมีภาวะหยุดหายใจ เพื่อไม่ให้เราหมดสติไป"หลังจากจบเวทีเสวนาได้มีกิจกรรม 'Exclusive: Fun & Fresh' แจกรางวัลหลายรายการที่จะมาเป็นตัวช่วยให้การนอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สิทธิ์ทำ Sleep Test ฟรี จาก Anya Meditec สำหรับทุกคนที่ลงทะเบียน, Gift Voucher ส่วนลด 50% จาก Divana Spa, ชุดเครื่องนอน Haus 64, หมอนยางพาราจาก App (เอพีพี บอร์ด), เครื่องพ่นอโรม่าจาก Divana, ชุดนอนจาก Slip to Sleep, ผลิตภัณฑ์ Earth Lab Dr.CBD De Leep, ผลิตภัณฑ์ Earth Lab Dr.CBD สเปรย์ปรับอากาศในห้องนอน และ Gift Voucher ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคที่นอน จาก De Hygienique เป็นต้นปิดท้ายงานด้วย 'พิพิธพล พุกกะณะสุต' หรือ 'ที Jetset'er' ศิลปินที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการนอน ได้ขึ้นมาขับร้องเพลง 'จูบ' และ 'เธอทำให้ฉันหลับฝันดี' ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฟังบทเพลงเพราะ ๆ และมีความหมายดี ๆShall We Sleep 2024: Wellness Night from Dusk till Dawn เป็นความร่วมมือระหว่าง The People สื่อออนไลน์รุ่นใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์จากเรื่องราวของ 'คน' ในทุกมิติ และแบรนด์ชั้นนำที่ให้ความสำคัญในเรื่องการนอนหลับที่ดี ที่จะมาร่วมเปลี่ยนประสบการณ์การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Anya Meditec ศูนย์รวมสุขภาพสำหรับป้องกันสภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ และบำบัดผู้ที่นอนหลับไม่ดีจากความเครียด หรือจากสิ่งที่มากระทบจิตใจรุนแรง, App (เอพีพี บอร์ด) เตียงนอนปรับระดับไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์, Slip to Sleep ชุดนอนที่ได้นอนใส่สบายไม่ต้องง้อบรา ผลิตจากผ้าฝ้าย 100% ที่ทอแบบชาติน, Divana ผู้นำด้านสุขภาพความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสุดไฮเอนด์ที่เชื่อว่าการหลับที่ดีคือยาอายุวัฒนะทั้งนี้ Shall We Sleep 2024: Wellness Night from Dusk till Dawn เป็นอีกหนึ่งในวิสัยทัศน์ของ The People ที่จะนำเสนอเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง 'คน' อันนำไปสู่เปลี่ยนแปลงทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https://www.thepeople.co