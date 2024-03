CHALACHOL ร้านเสริมสวยระดับไฮเอนด์ที่ทุกคนต่างให้การยอมรับ จัดงานCHALACHOL Staff Party 2024

ในนามร้านเสริมสวยระดับไฮเอนด์ที่ทุกคนต่างให้การยอมรับ จัดงานเนรมิตสโมสรทหารบกให้เป็นเสมือนเวทีนางงาม รวมพลกว่า 200 ท่านร่วมปาร์ตี้สนุกสนาน โดยใช้ธีมชื่อว่า Miss chalachol international ณ สโมสรทหารบก ถนน วิภาวดีโดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นการกล่าวให้โอวาท จากซึ่งเป็นประธานในพิธี จากนั้น คุณกิตติณัฏฐ ชลาชล ขึ้นพูดถึงกลยุทธ์และทิศทางทางธุรกิจของชลาชลกรุ๊ป และนำเสนอผลประกอบการของบริษัท และบอกถึงทิศทางทางการตลาดของชลาชลในปี 2567 หลังจากนั้นเป็นแฟชั่นโชว์ hair passion show 2024 จากนักเรียนชลาชลอคาเดมี่“คุณต้า กิตติณัฏฐ ชลาชล” Managing Director (MD) กล่าวว่า “จริงๆ งานสตาฟปาร์ตี้เป็นงานที่เราจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับ ช่วงเดือนกุมภาหรือมีนา จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงาน แล้วก็มีแจกรางวัลให้กับพนักงานที่ทำงานดีด้วยครับ ซึ่งปีนี้ก็มีเพิ่มรางวัลขึ้นมา รางวัลที่สำคัญก็จะเป็นรางวัลที่ชื่อ S-O-M-S-A-K ซึ่งเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยเรานำชื่อของด.ร.สมศักดิ์ ชลาชล มาเป็นชื่อรางวัล โดย S หรือ Sincere หมายถึง ความจริงใจ / จริงใจ จริงจัง เจนจัดO หรือOpen mind หมายถึง การเปิดใจ / ความรู้ด้านวิชาการ การดำเนินชีวิต ข้อดี ข้อเสีย เทคโนโลยี การบริหารM หรือ Maturity วุฒิภาวะทางอารมณ์ / สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองS หรือ Service mind การมีหัวใจบริการ / ใส่หัวใจ ความรักเข้าไปในการทำงานA หรือ Active กระตือรือร้น / ตื่นตัว สดชื่น เเจ่มใส ไม่มีความเฉี่อยชาK หรือ Knowledge องค์ความรู้ / การเเสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ เเลกเปลื่ยนความรู้นอกจากงานนี้เป็นงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานและคู่ค้าของเราแล้ว ยังเป็นงานที่นำเสนอพวกกลยุทธ์ในปีนี้ว่าเราจะเดินกันไปในทิศทางไหน เพื่อให้พนักงานรับทราบและรับรู้ร่วมกันจะได้เดินไปด้วยกันสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งในงานนี้ก็จะมี Hair passion show เป็นพิธีการมอบประกาศนียบัตรของนักเรียนของชลาชลอคาเดมี่ ที่จบในแต่ละรุ่น ก็จะมีแฟชั่นโชว์ทรงผมที่ให้นักเรียนโชว์ทำผม โดยให้นักเรียนแต่ละคนครีเอท ตามแรงบันดาลใจของตัวเอง นอกจากนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมีการเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อที่จะขอบคุณเขา ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณพนักงานที่ยังอยู่กับเรา ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง โควิด และขอบคุณช่างใหม่ๆ ที่เชื่อมั่นในชลาชล และที่สำคัญต้องขอบคุณคู่ค้า พาร์ทเนอร์ที่ช่วยเหลือสนับสนุนชลาชลมาโดยตลอดนอกจากนี้ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก สปาย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ และเข้าสู่ช่วงมอบรางวัลที่ทุกคนรอคอย เริ่มจากรางวัล SOCIAL MEDIA AWARD STORE ได้แก่ สาขา เซ็นทรัลอีสต์วิลล์รางวัล SOCIAL MEDIA AWARD PERSONAL จำนวน 10 ท่านต่อด้วยรางวัลอันทรงเกียรติทีได้รับมอบรางวัลจากมือ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล S.O.M.S.A.K AWARDS และรางวัลพิเศษที่เกิดขึ้นในปีนี้ ได้แก่รางวัล BEST OF MANAGER AWARDS ผู้ทีได้รับรางวัล คือ คุณเหมียว อนัญญา ชุติกุลธนาดุล ผู้จัดการสาขา ชลาชลเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ภายในงานยังมีการประกวด MISS CHALACHOL INTERNATIONAL 2024 COMPETITION สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากให้กับแขกภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก คุณต้อม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข ที่มาร่วมร้องเพลงเเสนไพเราะให้กับทุกท่านภายในงาน และสุดท้ายรางวัลที่สำคัญ THE BEST STORE OF THE YEAR 2024 ได้แก่ CHALACHOL สาขา PARKVENTURESก่อนจบงาน ทุกท่านถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมกับพาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุน โดย Schwarzkopf, MILBON, MOJELIM, paul mitchell และ SISLEY