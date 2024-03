“สุดสัปดาห์ เอนเตอร์เทนเมนต์” จับมือ “บีกู๊ด เอนเตอร์เทนเมนท์” บริษัทน้องใหม่นำโดย “บอย ปกรณ์” ขอเอาใจแฟนซีรีส์ จัดแฟนมีตติ้ง “พัคมินยอง” ครั้งแรกในไทย

ไม่ต้องเสพแค่ผลงานอีกต่อไป! เพราะหัวใจแฟนๆ ชาวไทยกำลังจะได้โบยบินไปกับรอยยิ้มละลายใจ ของพี่สาวเกาหลีแห่งชาติที่ลัดฟ้ามาเสิร์ฟรอยยิ้มหวานให้แฟนๆ กับแฟนมีตติ้งครั้งแรก! ในประเทศไทย ปักหมุดดีเดย์ 20 เมษายนนี้ เจอกัน ณ MCC Hall, The Mall Lifestore Ngamwongwanชื่อนี้การันตีคุณภาพสำหรับแฟนๆ คอซีรีส์เกาหลีในประเทศไทยและเอเชีย เธอคือนักแสดงเจ้าแม่ซีรีส์แนวรอมคอมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทุกผลงานของเธอล้วนติดกระแสนิยม และเป็นที่พูดถึงมากมาย โดยเฉพาะแฟนๆ ในประเทศไทยที่ติดหนึบผลงานของเธอแทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Sungkyunkwan Scandal หรือบัณฑิตหน้าใสหัวใจวุ่นรัก ปี 2010 หรือ What’s Wrong with Secretary Kim? กับบทบาท “เลขาฯ คิม”, Her Private Life, When the Weather Is Fine, Forecasting Love and Weather, Love in Contract และล่าสุดกับซีรีส์ที่ทำให้แฟนๆ ลุ้นและสะใจกับการเอาคืนของเธอสุดๆ ใน Marry My Husband โดยในเรื่องนี้ “พัคมินยอง” ทุ่มเทสุดความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนลุค ลงทุนลดน้ำหนักเหลือ 37 กิโลกรัมเพื่อรับบทผู้ป่วยโรคมะเร็งพี่สาวทั้งสวย เก่ง และยิ้มสวยขนาดนี้กำลังจะมาหาคุณนะ! เตรียมล็อกวันให้ดี 20 เมษายนนี้ เจอกันแน่นอน กดบัตรพร้อมกันในวันที่ 2 มีนาคม 2567 บัตรราคา 5,500 / 4,500 / 3,500 และ 2,000 บาท เปิดจำหน่ายบัตรทาง The Concert แล้วมาเจอพี่สาวด้วยกันน้า..