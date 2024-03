"ปอย ตรีชฎา" ย้อนภาพความทรงจำครบรอบแต่งงาน 1 ปี นี่คือความรักที่ยั่งยืนของเรา

ครบรอบแต่งงาน1 ปีแล้ว สำหรับคู่สามี ภรรยาคนดังและสามีซึ่งล่าสุดสาวปอยได้ออกมาโพสต์ภาพย้อนวันวานกลับไปงานวิวาห์แสนหวาน และยิ่งใหญ่อลังการผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว เนื่องในวีนพิเศษนี้พร้อมแคปชั่นว่าHappy our1st marriage Anniversary! Reflecting on our wedding day brings back a flood of joy. This year has been a beautiful journey of growth and love. Cheers to the memories we’ve made and to the adventures that await us. Here’s to our enduring love and the many anniversaries to come.(สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน1 ปีของเรา! การคิดถึงวันแต่งงานของเราจะนำความสุขกลับมามากมาย ปีนี้เป็นการเดินทางที่สวยงามของการเติบโตและความรัก ขอแสดงความยินดีกับความทรงจำที่เราทำและการผจญภัยที่รอเราอยู่ นี่คือความรักที่ยั่งยืนของเราและวันครบรอบมากมายที่จะมาถึง)