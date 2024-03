“เฌอปราง” อวดความคิวท์! ในงานเปิด Sheep Exhibition Store พร้อมเอาใจสายหวานเคสคอลเลคชั่นใหม่ Esther Bunny ดึงคู่จิ้น ต้า-บอม เสิร์ฟความฟิน

ผู้ผลิตและพัฒนาแก็ดเจ็ต อุปกรณ์เสริมมือถือที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด หรือที่รู้จักและคุ้นตากับ แบรนด์เป็นแบรนด์สัญชาติไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์ทำเคสมือถือร่วมคอลแลปส์กับแบรนด์ คาแรกเตอร์ดังทั่วโลก อาทิ Disney, Sanrio, Care Bears, One Piece, Shinchan และ Doraemon ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ ที่ชื่นชอบคาแรกเตอร์แฟชั่นและไม่หลุดเทรนด์กับอุปกรณ์เสริมแสนคิวท์ ให้ใจฟู หลังจากได้กระแสตอบรับที่ดี งานนี้ AppleSheep ไม่รอช้าพร้อมต่อยอดความสำเร็จ ผุดไอเดียเอาใจสายแฟชั่น สายแชะต้องแวะมาเช็กอินอย่างแน่กับ Sheep Exhibition Store ปักหมุดใจกลางเมือง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น4 โซน C ที่ขนทัพสินค้าแฟชั่นภายใต้ลิขสิทธิ์ทั่วโลกมาไว้ที่นี่ และในงานนี้ยังได้เปิดตัวเคสคอลเลคชั่นใหม่ ที่ได้ร่วมคอลแลปส์กับ Esther Bunny น้องกระต่ายตาหวานแสนน่ารัก การ์ตูนยอดฮิตขวัญใจสาวๆแดนกิมจิโดยในงานเปิดนำโดยบริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด พร้อมด้วย สาวสวยมากความสามารถที่มาในลุคสีชมพูน่ารักสดใสผู้จัดการวงไอดอลสาว บีเอ็นเค (BNK48) ที่มาร่วมพูดคุยถึงความน่ารักน้องกระต่ายที่ทำเอาเจ้าตัวหลงหนักมากด้วยความน่ารักและตาโตหวานฉ่ำ และงานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะใส่เคสโทรศัพท์น้องกระต่ายมาอวดความละมุนให้เห็นว่าชื่นชอบสุดๆแถมยังร่วม Challenge ถ่ายรูปเซลฟี่กับ Ester Bunny กับสีหน้าต่างๆ ทั้งหน้าน่ารัก หน้าขิง หน้าอ้อนๆ เรียกเสียงปรบมือดังสนั่นและอีกหนึ่งสีสันของงานกับคู่จิ้นและที่มาสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับใจฟูกับกิจกรรมเล่นเกมส์ทายใจ ชื่นชอบเคสแฟชั่นในดวงใจของทั้งคู่คือตัวไหนกันนะ คำตอบคือต้าชอบคาแรกเตอร์ One Piece ส่วนบอมชอบ Shinchan ทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นกรี๊ดกันสนั่นห้าง และฟินได้อีกกับช๊อตแฟนคลับกระทบไหล่ดาราในดวงใจ แชะภาพหวานๆผ่านกล้องโพลารอยด์กับ ต้า-บอมพร้อมแจกลายเซ็นพ่วงด้วยรางวัลเคสสวยๆคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด Esther Bunny กลับไปอวดเพื่อนๆกันอีกด้วย เรียกว่าจัดหนักจัดเต็ม ทำบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุก และอบอวลไปด้วยความอบอุ่นจริงๆ งานนี้ได้หนุ่มอาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการติดตามอัพเดตสินค้า AppleSheep โดยมีหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าอยู่ 11 แห่งด้วยกัน เซ็นทรัลเวิลด์ 2 ร้าน เซ็นทรัลลาดพร้าว ,เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลรามอินทรา, เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ , เมก้าบางนา , ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, และอีกสามสาขาต่างจังหวัด เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัลหาดใหญ่ ติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.applesheepth.com Line: @applesheep, FB : AppleSheep เคส ipadpro มีที่เก็บปากกา, IG AppleSheep , Tiktok AppleSheep