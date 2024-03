ตรุษจีน 2024 "หลิวเต๋อหัว" ร่วง "เจียหลิง" รุ่ง

The Movie Emperor ผลงานใหม่ล่าสุดของ หลิวเต๋อหัว ที่ บอกเล่าเรื่องราวของดาราภาพยนตร์ชาวฮ่องกงผู้ยิ่งใหญ่ ที่กลับมาสร้างภาพยนตร์ร่วมกับผู้กำกับชื่อดัง หวังว่าจะได้เรียกชื่อเสียงของตัวองให้กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทชาวนาในช่วงทศวรรษ 1960 ตัวเองของเรื่องต้องเดินทางไปยังชนบทในจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ชีวิตในชนบทที่นั่น แต่ความเย่อหยิ่งของเขาทำให้เกิดเรื่องตลกต่าง ๆ มากมาย ดูเป็นหนังที่ล้อไปกับชีวิตจริงของ หลิวเต๋อหัวเองด้วยหนังใช้เงินมหาศาลถึง 261 ล้านหยวน แถมเป็นผลงานของผู้กำกับ หนิงเห่า ผู้กำกับที่ได้ชื่อดังที่สุดคนหนึ่งของจีนในยุคนี้ ที่ถือว่าแจ้งเกิดด้วยผลงานที่ หลิวเต๋อหัว อำนวยการสร้างให้เมื่อ 20 ปีก่อน แต่กลายเป็นว่า The Movie Emperor ต้องถูกถอดจากโปรแกรมฉาย หลังเข้าฉายในช่วงตรุษจีนได้เพียง สัปดาห์เดียวเท่านั้น โดยผู้สร้างไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรชัดเจน แต่อาจจะเพราะหนังทำเงินน้อยกว่าที่คาด ก็เลยมีการเคลียร์โรงให้หนังเรื่องอื่นไปแทนโดยเฉพาะอย่างในฐานะผลงานใหม่ของ ทั้ง หลิวเต๋อหัว และ หนิงเฮ่า ก็ทำให้การที่ The Movie Emperor ถูกริบโปรแกรมฉาย กลายเป็นเรื่องที่น่าตกใจแบบสด ๆThe Movie Emperor ไม่ใช่หนังเรื่องเดียวที่ถูกถอดอกจากโรงในช่วงตราจีน แต่ Viva La Vida ก็เป็นหนังอีกเรื่อง ที่เข้าฉายได้แค่ 6 วัน ก็ถูกถอดโปรแกรม เพราะยอดรายได้ไม่เข้าเป้า เรียกว่าหนังจีนยุคนี้โหดจริง ๆ เพราะถ้าทำรายได้ไม่เข้าเป้า ก็มีโอกาสถูกถอดออกจาโรงกันได้ง่าย ๆขณะที่หนังที่ได้เงินก็มีเช่นเดียวกัน Pegasus 2 หนังบอกเล่าเรื่องราวของโค้ชโรงเรียนสอนขับรถ และนักแข่งมือใหม่อย่าง ที่ออกเดินทางเพื่อแข่งขันครั้งสุดท้ายพร้อมกับเสียงหัวเราะมากมาย เป็นหนังที่ทำเงินไปถึง 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯหนังเป็นผลงานการกำกับ และเขียนบทของ นักเขียนชื่อดัง ฮั่นฮั่น ที่คนไทยก็อาจจะคุ้นเคยกับผลงานของเขาพอสมควร เพราะก่อนหน้านี้หนังเรื่อง Duckweed ของ ฮั่นฮั่น ก็เคยถุกหยิบมาดัดแปลงเป็นหนังไทยเรื่อง เฮ้ย! ลูกเพ่ นี่ลูกพ่อ แล้วนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมหนังของ ผู้กำกับคนนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรถแข่งอยู่เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเขียนหนังสือ, เขียนบทภาพยนตร์ และกำกับหนังแล้ว ฮั่นฮั่น ก็ยังเป็นนักแข่งรถด้วยการ์ตูนหมี Boonie Bears ก็ยังทำเงินได้ไม่เลิกในทุกตรุษจีน ภาคล่าสุด Boonie Bears: Time Twist ที่เป็นภาคที่ 10 ของการ์ตูนชุดที่คนจีนทำเอง ดูกันเองก็โกยเงไม่รู้เรื่องแล้วชุดนี้ ยังทำทำเงินไปได้ถึง 1,700 ล้านหยวน เรียกว่าทำเอาอนิเมชั่นฮอลลีวูดมองกันตาปริบ ๆ และคงมีแผนการสร้างภาคต่อกันไปเรื่อย ๆARTICLE 20 ผลงานใหม่ ของ จางอี้โหมว ที่เล่าเรื่องคดีสุดท้ายในชีวิตของอัยการหนุ่มที่หวังสร้างความยุติธรมให้กับกฏหมาย ดูเหมือนจะจริงจัง แต่จริง ๆ แล้วเป็นหนังตลก และยังดูเหมือนจะถูกใจแฟนหนังชาวจีนพอสมควร เพราะทำเงินไปเกิน 200 ล้านเหรียญฯ ได้เหมือนกัน เรียกว่า จางอี้โมหว มารุ่งกับการทำเงินตลกในตอนแรกอย่างแท้จริงแต่แชมป์หนังทำเงินช่วงตรุษจีนของปีนี้ตัวจริงก็คือ YOLO หนังตลกของตลกหญิง เจียหลิง ที่ กำกับเอง, เขียนเอง แสดงเอง และตอนนี้ทำเงินไปแล้ว 417 ล้านเหรียญเจียหลิง เคยสร้างปรากฏการณ์กำกับ และแสดงนำในหนัง Hi, Mom ที่ว่าด้วยลูกสาวที่เดินทางข้ามเวลาไปเจอแม่ตัวเอง จนทำเงินไป 800 ล้าน จนล่าสุดฮอลลีวูดซื้อไปรีเมกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลงานใหม่ของ เจียหลิง เป็นการหยิบเอาหนังญี่ปุ่น 100 Yen Love มารีเมกอีกรอบหนึ่งโดยหนังเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ใช้ชีวิตติดบ้านแทบไม่ออกไปไหน จนได้พบกับโค้ชมวย เริ่มต้นฝึกมวย จนเอาชนะความท้าทาย เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและที่หนังดังสุด ๆ ก็คงจะเป็นการที่ เจียหลิง เก็บตัวลดน้ำหนักระหว่างถ่ายทำ เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นนักมวย ด้วยการรีดน้ำหนักออกไปถึง 50 กก. แถม ไม่ออกสื่อ ไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็น เพื่อให้ทุกคนเซอร์ไพรซ์กับภาพที่เห็นในหนังซึ่งสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จ YOLO กลายเป็นหนังทำเงินแห่งตรุษจีนปี 2024 และตอนนี้ยังเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดในปี 2024 ของโลกด้วย ส่วนอันดับ 2 ก็คือ Pegasus 2, อันดับ 3 Article 20 และอันดับ 4 Boonie Bears: Time Twist เรียกว่า ณ ขณะนี้หนังจีนกวาดเรียบหนังทำเงินสูงสุดแห่งปีของวงการภาพยนตร์โลก