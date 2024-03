สุดฮ็อตแห่งยุค! 4 เรื่องที่ต้องรู้ "ซิดนีย์ สวีนีย์"

คงไม่มีดาราสาวคนไหนจะฮ็อตเท่ากับเธอคนนี้อีกแล้ว "ซิดนีย์ สวีนีย์" สาวสุดฮ็อตจากซีรีส์ฮิต ที่ตอนนี้กำลังก้าวเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์ กับหนัง 3 เรื่องในครึ่งปีนี้ด้วยรูปร่างหน้าตา และฝีไม้ลายมือในการแสดง ทำให้เธอน่าจะยิ่งดังขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน และนี่คือ 5 ข้อที่จะทำให้รู้จักกับเธอให้มากกว่านี้โตมาในบ้านคร่งศาสนาซิดนีย์ สวีนีย์ เกิดที่เมืองสโปแคน รัฐวอชิงตัน เป็นลูกสาวของของบิดามารดา ลิซ่า สวีนีย์ และสตีเวน สวีนีย์ แม่ของเธอเป็นอดีตทนายความจำเลยในคดีอาญา และพ่อของเธอเป็นมืออาชีพด้านการบริการ เธอมีพี่ชายหนึ่งคนเธอได้รับการเลี้ยงดูทางตะวันตกเฉียงเหนือของไอดาโฮ ในภูมิภาคแพนแฮนเดิลของรัฐตามแนวชายแดนวอชิงตัน ที่บ้านริมทะเลสาบในชนบทที่ครอบครัวของเธออาศัยอยู่มาห้ารุ่นแล้ว สวีนีย์กล่าวว่าเธอมี "ครอบครัวที่เคร่งศาสนา"ซิดนีย์ สวีนีย์ ยกย่องแม่ของเธอมาก ลิซ่าเป็นอดีตทนายความฝ่ายจำเลยในคดีอาญาในสโปแคน และเข้าเรียนที่โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยกอนซากาในเมือง เธอยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอัยการสูงสุดประจำรัฐวอชิงตันด้วย ซิดนีย์ สวีนีย์ บอกว่าแม่ของเธอมีวัยเด็กที่ยากลำบากและต้องทำงานห้างานเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจากคำบอกเล่าของสวีนีย์ พ่อแม่ของเธอไม่ได้ดีใจกับความฝันของเธอในการทำให้มันยิ่งใหญ่ในฮอลลีวูด“พ่อแม่ของฉันคิดว่าฉันอยากเป็นเจ้าหญิง แต่มันคงเป็นไปไม่ได้ คุณไม่สามารถสัมผัสมันได้ ฉันมาจากเมืองเล็กๆ” ซิดนีย์ สวีนีย์ บจิมมี่ ฟอลลอน ระหว่างการปรากฏตัวในรายการ The Tonight Show ในปี 2022 จนตอนอายุ 11 ปี เธอจึงเปลี่ยนเปลี่ยนใจว่าตัวเองอยากเป็นนักแสดงแทนซิดนีย์ สวีนีย์ ไม่ได้ทำเล่น ๆ แต่รวบรวมสไลด์โชว์ที่มีการวิจัยมาอย่างดี และวางแผนลำดับเวลาการทำงานในระยะเวลาห้าปี พรีเซนต์ PowerPoint ต่อหน้าพ่อแม่ จนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จ ได้รับการอนุญาตให้เดินทางมาแอลเลเพื่อเป็นนักแสดงเต็มตัวสวีนีย์ มีบทบาทในภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง Under the Silver Lake ในปี 2018 และได้รับบทสมทบใจซีรีส์ดราม่าแนวดิสโทเปียเรื่อง The Handmaid's Tale ในบทเอเดน สเปนเซอร์ เด็กสาวผู้เคร่งครัดและเชื่อฟังจากสาธารณรัฐกิเลียดผู้เผด็จการและตามระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้เธอยังแสดงเป็นนางเอกในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Along Came the Devil ปรากฏตัวในภาพยนตร์ดรามาเรื่อง Clementine และได้เล่นหนัง Once Upon a Time in Hollywood ของเควนติน ทารันติโนแต่งานที่แจ้งเกิดให้เธออย่างเต็มตัวก็คือ ซีรีส์ดรามาของ HBO เรื่อง Euphoria ที่ สวีนีย์ รับบทเป็นแคสซี่ ฮาวเวิร์ด การแสดงของเธอได้รับการยกย่อง และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Primetime Emmy Award สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ดราม่าในปี 2022และแน่นอนว่า ฉากเปลือยหลายฉากของเธอในซีรีส์นี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ทำให้เกิดประเด็นถกเถียงมากมาย ว่าเป็นสิ่งเหมาะสม และจำเป็นต่อเนื้อเรื่องหรือไม่ สำหรับตัวเธอ สวีนีย์ บอกว่าเธอจะไม่หยุดเล่นฉากเปลือยอย่างแน่นอน ถ้ามันจำเป็นกับผลงานในวันเกิดปีที่ 60 ของแม่เธอเมื่อปีที่แล้ว สวีนีย์จัดงานปาร์ตี้ธีมโฮดาวน์สุดเซอร์ไพรส์ในไอดาโฮทั้งเธอ และน้องชายของเธอแชร์รูปภาพในบัญชี Instagram ของตน จนมีคนสังเกตเห็นว่ามีคนในงานสวมเสื้อที่เขียนว่า “Blue Lives Matter” แม้ภาพจะถูกลบไป แต่ก็มีคนเซฟเก็บเอาไว้แล้ว ยังมีคนเห็นน้องชายของเธอ และแขกหลายคนในงานสวมหมวกสีแดงที่คล้ายกับหมกวที่ผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดี ดอนัลด์ ทรัมป์ สวมแม้จะเป็นหมวกล้อเขียนที่เขียนว่า “Make Sixty Great Again” ไม่ใช่ "Make American Great Again" ตามปกติก็ตามหลายคนเริ่มสงสัยว่าเธอจะเกิดมาในครอบครัวหัวอนุรักษ์นิยมที่อาจจะสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีผู้อื้อฉาวซึ่งเธอยืนยันว่าทุกคน "คิดมากเกินไป""พวกคุณนี่มันบ้าไปแล้ว การฉลองวันเกิดครบรอบ 60 ปีของแม่ฉันอย่างไร้เดียงสา กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ไร้สาระ ซึ่งไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลย กรุณาหยุดเดาอะไรมั่ว ๆ ได้แล้ว รักทุกคนมาก ♥ และสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่!" เธออธิบายในวันนั้น