ความแฟร์ของฮอลลีวูด "เคท ฮัดสัน" เผยได้รับค่าตัว 4 บาท ทุกครั้งที่ Home Alone 2 ทำเงิน

เคท ฮัดสัน ปรากฏตัวในจอภาพยนตร์เป็นครั้งแรก ในบทสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงคริสต์มาสของภาคต่อ Home Aloneซึ่งตามกฏของฮอลลีวูดแล้วทุกคนที่มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์​จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ทุกครั้งที่หนังสามารถทำเงินได้จากการขายลิขสิทธิ์สตรีมมิง, เคเบิล, ขายออนไลน์ และอื่น ๆ ทำให้ เคท ฮัดสัน ที่แม้จะปรากฏตัวในหนังเพียงไม่กี่วินาทีก็ยังได้รับส่วนแบ่งรายได้ไปด้วยเคท ฮัดสัน คุยเรื่องนี้กับพี่ชาย โอลิเวอร์ ฮัดสัน ในพ็อดแคส Sibling Revelry ที่ทั้งคู่จัดด้วยกัน“ฉันยังคงได้รับเงินส่วนแบ่งจาก Home Alone 2 เพราะฉันแสดงเป็นนักร้องร้องเพลงประสานเสียงอยู่เลย” เคท ฮัดสัน เล่าถึงฉากที่ตัวละคร ควิน แม็คอัลลิสเตอร์ ของ แม็กเคาเลย์ คัลกิน ทำลายการประกวดคริสต์มาสของโรงเรียนในตอนแรก ๆ ของหนัง “ฉันอยู่ในวงคอรัสนั้นด้วย ก็เลยได้ 10 เซ็นต์มาเรื่อย ๆ เป็นระยะๆ”แขกรับเชิญอย่าง โจอี้ ลอว์เรนซ์ ที่เข้าวงการตั้งแต่เด็ก ก็ได้รับส่วนแบ่งรายได้แบบนี้เช่นเดียวกัน เขาพูดติดตลกว่า "บางครั้งผมก็ได้เงินมาครั้งละ 2 เซ็นต์ 'แต่เดี๋ยวก่อนนะ แค่ซองจดหมาย กับกระดาษที่ส่งเช็คมามีราคาสูงกว่านี้แล้วไม่ใช่หรือ'"เคท ฮัดสัน เกิดมาในครอบครัวนักแสดงอย่างแท้จริง เธอเป็นลูกสาวของ บิล ฮัดสัน กับ โกลดี ฮอว์น และมีพ่อเลี้ยงคือ เคิร์ท รัสเซล ที่เธอบอกว่ารักยิ่งกว่าพ่อแท้ ๆซึ่งหลังปรากฏตัวใน Home Alone 2 ตอนอายุประมาณ​ 13 ปี เคท ฮัดสัน ได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวในหนัง Desert Blue และโด่งดังเป็นพลุแตกจากหนัง Almost Famous