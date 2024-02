Rose Studio ปล่อยภาพ 9 หนุ่ม ซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” มัดรวมความหล่อ ใส ออร่ากระจาย

หลังจากซีรีส์ Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน ได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆ เป็นอย่างมาก ล่าสุด โรสสตูดิโอ ภายใต้ บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผุดโปรเจกต์ ซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” แนว Boy Love ฟินๆ ต่อทันที โดยก่อนหน้านี้ ได้เดินหน้าเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ และมีผู้สนใจเข้ามาคัดเลือกกว่า 500 คนทั่วประเทศ จนในที่สุดก็ได้เผยโฉมหน้า 9 หนุ่ม 9 คาแรคเตอร์ในซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” เป็นที่เรียบร้อย ได้หนุ่มลูกครึ่งไทย-นิวซีแลนด์ “เจมส์ เฮย์วอร์ด” มารับบท เอรีส บอสหนุ่มอารมณ์ร้าย คู่กับ “กาด พลอยสุภา” ในบท ปัถย์ เลขาหนุ่มเนิร์ดหน้าตี๋ของเอรีส พร้อมด้วย นิก กัคช์, แฟ้ม ตนุภัทร, แซค ณัฐภัทร, คิณ อาณาคิณ, เพิร์ธ ณภัทร, มาร์ค ธิระศักดิ์, เว็กซ์เตอร์ ศุภมน ซึ่งแต่ละคนพกความหล่อที่โดดเด่น เสน่ห์ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง พร้อมให้แฟนซีรีส์เตรียมตั้งด้อมกันได้เลย“Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” เป็นเรื่องราวของ เอรีส(เจมส์ เฮย์วอร์ด) บอสหนุ่มเจ้าอารมณ์ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของธุรกิจอสังหาที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการ เขาไม่เคยศรัทธาในความรัก และทำให้เขาเลือกที่จะมี “คู่ขา” มากกว่าคนรู้ใจ ครั้นเมื่อ ปัถย์(กาด พลอยสุภา) เลขาหนุ่มที่อยู่ข้างกายเขามาตลอด เลือกที่จะ “ลาออก” เหตุเพราะมิอาจห้ามหัวใจไม่ให้ตกหลุมพรางของบอสอารมณ์ร้ายได้ เอรีสจึงต้องพยายามงัดทุกกลเม็ดเพื่อยื้อปัถย์เอาไว้ ท่ามกลางสงครามทางธุรกิจที่มีศัตรูหัวใจเป็นคู่ต่อสู้ และหนอนบ่อนไส้ที่พยายามทำลายธุรกิจ ความรักของบอสหนุ่มกับเลขาหน้าใสนี้จะลงเอยอย่างไร ติดตามได้ในซีรีส์เรื่องนี้เจมส์ เฮย์วอร์ด กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากครับ กับผลงาน เรื่อง Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก ซีรีส์เรื่องแรกของผม เพราะพวกเรา เพื่อน ๆ นักแสดง และทีมงาน ทำงานกันหนักมาก ในขั้นตอนการเตรียม เราได้มีการเวิร์กช็อป เรียนการแสดง เพื่อที่จะเข้าถึงในคาแรคเตอร์ และบทเอรีสที่ผมได้รับ เป็นบทที่ยาก และท้าทายสำหรับตัวผมมาก ๆ เพราะตัวละครต้องมีความแพรวพราว มีสายตาที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจน ก็อยากจะให้ทุกคนรอดูผมกับเพื่อนๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ สนุกและฟินแน่นอนครับ”กาด พลอยสุภา เสริมต่อว่า “ซีรีส์เรื่อง Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก อย่างที่รู้กันว่าเป็นนิยายที่สนุกมาก ผมรู้สึกดีใจ ตื่นเต้น และเป็นเกียรติมาก ๆ ครับ ที่ได้มาเล่นบท ปัถย์ เพราะผมก็มองว่าด้วยคาแรคเตอร์ ก็ค่อนข้างที่จะตรงกับตัวผม และเรื่องนี้อย่างที่เจมส์ได้บอกไป เราทำงาน เตรียมงานกันเข้มข้นจริง ๆ ซึ่งอยากจะให้ทุกคนรอดูเทลเลอร์ของเรื่องนี้ ภาพสวย และที่สำคัญ ความฟินจัดเต็ม อยากจะให้ทุกคนได้ลองดูและมาติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะ ๆ นะครับ”แฟนๆ สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” ได้ทาง FACEBOOK / X / Tiktok / Instargram : Bad Guy My Boss และหากใครอยากเห็นไลฟ์สไตล์ที่จะชวนทุกคนให้ตกหลุมรัก 9 หนุ่ม ขึ้นไปอีก สามารถติดตามได้ที่ RSDG ทุกช่องทางของโซเชียล