แรงได้ใจ!!! ซีรี่ส์ยูริ "อธิษฐานรัก" คนแคสร้อยกว่าคน!!! “มายู-กมล” ผู้จัดฯ สุดปลื้ม!! เตรียมสร้างคนรุ่นใหม่ประดับวงการบันเทิง

บริษัท ยู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (U ENTERTAINMENT CO., LTD.) ค่ายบันเทิงน้องใหม่มาแรง เปิดโปรเจ็กต์แรกก็...แรงได้ใจ...!!! ทำเอาสาวคนเก่ง มายู-กมล รุททองจันทร์ ผู้จัดฯ ป้ายแดงเป็นปลื้ม!!! พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ตบเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวในซีรี่ส์ยูริเรื่องเริ่มแล้วกับการแคสติ้งนักแสดงรุ่นใหม่มาแสดงในซีรี่ส์ยูริเรื่องแรกของค่าย ยู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ซึ่งมีการคัดเลือกรอบแรกจากผู้สมัครที่ส่งประวัติส่วนตัวและผลงานมาในโซเชียลของบริษัทฯ กว่าร้อยคน และมีการคัดเลือกผู้เข้ารอบแรกกว่า 70 คน เพื่อดูรูปร่างหน้าตาและแอ็คติ้งแบบเต็มๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Hunter Village ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ที่ผ่านมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักของสาวๆ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ โต ศุขเศรษฐ์ โลศิริ และ จารึก สงวนพงษ์ ผู้กำกับฯ ครูมิ้งค์ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ผู้เขียนบทและแอ็คติ้งโค้ช, ไก่ จิระวัชร์ คงดิศ โปรดิวเซอร์ และ มายู กมล ผู้จัดซีรี่ส์ เจียระไนสาวๆ คนรุ่นใหม่และมีแววทางด้านการแสดงได้กว่า 20 คน ซึ่งน้องๆ เหล่านี้จะถูกคัดเลือกให้รับบท “ตัวละครนำ” ส่วนที่เหลือจะถูกคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อนำมาแสดงในซีรี่ส์ยูริเรื่องนี้ในบทที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ค่าย ยู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ยังมีโปรเจ็กต์งานบันเทิงทางด้านอื่นๆ ให้น้องๆ เหล่านี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางค่ายด้วย โดยทางค่ายจะเผยโฉม “ตัวละครนำ” ในเร็วๆ นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวซีรี่ส์ยูริ “อธิษฐานรัก” ได้ทาง FB : I’M YOUR MOON อธิษฐานรัก หรือ IG : imyourmoontheseries หรือ X : @imyourmoonUENT