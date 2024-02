“หมอนก” เปิดตัวคลินิก Century Plus Clinic พร้อมรูดม่านเวที “Miss Trans Thailand 2024” เตรียมดันการประกวดสาวข้ามเพศสุดเจิดและสุดปังกว่าที่เคยมีมา

“หมอนก” หรือ “แพทย์หญิง อัญชลี ชีวาจร” เขย่าวงการความงามไทย จัดงานเปิดตัสถานเสริมความงามแบบครบวงจร ที่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัย และความเชี่ยวชาญของแพทย์ระดับแถวหน้าของไทย เอาใจคนรักความงามให้ได้มาปรุงโฉมให้เจิดจรัสกว่าที่เคย รวมทั้งได้จัดงานเปิดตัว “Miss Trans Thailand 2024” (มิสทรานส์ไทยแลนด์) เวทีประกวดสตรีข้ามเพศสุดแซ่บ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก พร้อมที่จะผลักดันความเท่าเทียมของเพศทางเลือก และยกระดับสตรีข้ามเพศไทยให้ปังไกลระดับชาติ และยังสนับสนุน Mister Tourism Word Thailand 2024งานเปิดตัวสุดอลังการทั้ง 2 งาน จัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Century Plus Clinic ซึ่ง Clinic ตั้งอยู่ภายใน โครงการเดอะมาสเตอร์ อุดมสุข โดยมีเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ แพรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร, ดร.พอลลี่-ณฑญา เป้ามีพันธ์ Miss Trans Thailand 2023, โดม เพชรธำรงชัย, เฟรม ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา, ฟิล์ม ธัญญรัศม์ จิราภัทร์ภากร Miss International Queen 2007, น็อต ธีรภัทร์ สิทธิชัย Mister Tourism World 2023, หมีพูห์ วาสิตา ไชยกุลชื่นสกุล Miss Queen Surgery Thailand 2022 และ กิ๊ นิวัฒน์ นาคนวล รองอันดับ 2 Mister Tourism World 2022นอกจากจะมีการประกาศเปิดตัวคลินิก Century Plus Clinic แห่งใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ยังนับเป็นการประกาศเปิดเวทีการประกวด Miss Trans Thailand 2024 อย่างเป็นทางการของปีนี้ โดยในปีนี้การประกวดจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ The Reflection สะท้อนคุณค่าในตัวคุณ “Your Action Reflect Your Value” และยังเป็นปีแรกของการขายลิขสิทธิ์จังหวัด หรือ Trans Director Province โดยสามารถแต่งตั้งผู้เข้าประกวดระดับจังหวัด หรือสามารถจัดการประกวดในรูปแบบการจัดประกวด 77 จังหวัดที่ชวนลุ้นมากกว่าที่เคย ภายในงานได้เซอร์ไพร์สผู้ร่วมงานด้วยการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ Century Plus Clinic ได้แก่ โดม เพชรธำรงชัย, เฟรม ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา,ฟิล์ม ธัญญรัศม์ จิราภัทร์ภากร Miss International Queen 2007 และมีโชว์การเดินแฟชั่นโชว์ของเหล่า Miss Trans Thailand 2023 ที่เรียกว่าสวยตาแตกและแซ่บเผ็ดกันทุกคน ปิดท้ายด้วยการแสดงของวงหมอลำ Idol ที่ผู้เข้าร่วมงานได้ม่วนกันแบบไม่รู้ลืมหมอนก กล่าวว่า “ถ้าพูดถึงเรื่องความงามเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องนึกถึงพี่หมอ เพราะนางงามหลาย ๆ ท่านไม่ว่าจะมงใหญ่ ท็อป 5 ในเวทีต่าง ๆ หรือจะดาราเน็ตไอดอล ก็ผ่านการทำสวยจากคลินิกเรามาหลายท่านเลยค่ะ แล้วพี่หมอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมโดยเฉพาะความเท่าเทียมของเพศทางเลือก เพราะทุกคนคือคนเท่ากัน ไม่ใช่ใช่แค่นางงามหรือดาราเน็ตไอดอลนะคะ การหยิบยื่นโอกาสให้เยาวชนนั้น พี่หมอคิดว่ามันก็สำคัญมาก ๆ เช่นกันค่ะ โดยเฉพราะการทำเวทีมิสทรานส์ฯ ในครั้งนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วที่พี่หมออยากจะให้เกิดความเท่าเทียมเกิดขึ้นจริง ๆ ในสังคมไทย เพราะทุกคนทุกเพศ คือมนุษย์ที่มีความเป็นคนเท่ากันไม่มีใครด้อยไปกว่าใคร สุดท้ายพี่หมอคิดว่า โอกาสคือสิ่งแรกที่พี่หมอทำได้และอยากจะตอบแทนให้กับสังคมเราค่ะ”สำหรับผู้ที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์จังหวัด สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 มีนาคม 2567 และจะมีการเปิดซื้อลิขสิทธิ์สายสะพาย ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/WVCnChh#MISSTRANSTHAILAND2024#มิสทรานส์ไทยแลนด์2024#MTT2024#THEREFLECTION#อาโลกนะ#ทรานส์ไม่อ่อม