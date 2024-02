“เบส - เจสซี่ - ตุลย์” สวยหล่อกระแทกใจ แชร์เคล็ดลับออร่าซุปตาร์ เพิ่มเสน่ห์ให้ชวนหลง ในงานฉลองเปิด CLASSY ราชพฤกษ์ โฉมใหม่

ดูแลตัวเองดี สวยเป๊ะ จนใคร ๆ ก็ตกหลุมรักต้องยกให้ 2 นักแสดงสาวสุดฮอต ดีกรีนางเอก “เบส” รักษ์วนีย์ คำสิงห์ และ สาวเจ้าเสน่ห์ “เจสซี่” กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ ที่ล่าสุดแท็กทีม หนุ่มหล่อละมุน หุ่นแซ่บ “ตุลย์” ภากร ธนศรีวนิชชัย มาประชันออร่าซุปตาร์ พร้อมด้วยนักร้องสาว พลอยชมพู - ญานนีน ภารวี ไวเกล และ ซอโซ่ นัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล มาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ “Reflect love through the new genuine you” ฉลองเปิด CLASSY (คลาสซี่) คลินิกดูแลความงามและสุขภาพ ราชพฤกษ์ โฉมใหม่ โลเคชันใหม่ พร้อมอัปเดตเทรนด์ความงามการปรับรูปหน้าการดูแลรูปร่าง และดูแลผิวให้ดูดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์ (Collagen Biostimulator) และเพิ่มมิติให้รูปร่างด้วยนวัตกรรมสารเติมเต็มสำหรับบริเวณสะโพก โดย หมอจูน-พญ.นันทนัช เดี่ยวสมบูรณ์ ผู้บริหาร CLASSY และแพทย์ผู้ชำนาญด้านการออกแบบปรับรูปหน้าและรูปปากงานนี้ “เบส - เจสซี่ - ตุลย์” ไม่พลาดเผยเคล็ดลับดูแลผิวและรูปร่างแบบสับๆ ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ กระแทกใจตั้งแต่แรกเห็นนางเอกสุดฮอต “เบส คำสิงห์” สาวสวย เก่งรอบด้าน ที่กำลังพลิกบทบาทเป็นสาวแซ่บ ในบท “ครูขวัญ” ใน “Club Friday The Series” ตอน “One Night Stand คืนเดียวก็พอ” บอกว่า “ถ้าให้นิยามคำว่า Reflect love through the new genuine you สำหรับเบสคือ การที่เราหันมารักตัวเอง ดูแลตัวเองมากกว่าเดิม เพราะสุดท้ายคนที่เราควรรัก ดูแลและให้คุณค่า ก็คือตัวเราเอง ส่วนการดูแลตัวเองจะเน้นทาครีมบำรุง พักผ่อนให้เพียงพอ ช่วงไหนที่ต้องถ่ายละครต้องเจอแดด ก็มีมาสก์หน้า ขัดผิว สำหรับอวัยวะที่ชอบที่สุดก็เป็นดวงตา เพราะมีหลายคนชอบบอกว่าเบสตาโตจัง”​ด้านสาว “เจสซี่” นอกจากงานเดินแบบ ถ่ายแบบแล้ว กำลังซุ่มทำซิงเกิ้ลของตัวเอง แต่จะปล่อยให้แฟนๆ ฟังเมื่อไหร่ต้องติดตาม เผยว่า การที่เราหันมาดูแลเองเป็นสิ่งที่ดี เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เราทุกคนต่างมีข้อบกพร่อง แต่เราแค่ยอมรับและเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง เพราะในที่สุดแล้วมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่สามารถมอบความรักที่แท้จริงให้กับตัวเอง สำหรับการดูแลผิว เจสซี่ชอบผิวที่มีน้ำมีนวล แต่เป็นคนผิวแห้งเลยจะทามอยส์เจอไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว เพราะรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นความชุ่มชื้นชอบผิวสำคัญและจะทากันแดดทุกครั้ง เพราะแสงแดดจะทำให้ผิวแก่ก่อนวัย แห้งกร้าน ส่วนวิธีบู๊ตผิวให้กลับมาสดใสแบบเร่งด่วนจะใช้แผ่นมาสก์หน้าเพื่อฟื้นฟูผิว และประคบด้วยผ้าเย็นใต้ตาก่อนลงครีมบำรุงต่างๆ​ปิดท้ายเคล็ดลับเสริมความหล่อของ หนุ่มหุ่นแซ่บ “ตุลย์ ภากร” กล่าวว่า ด้วยความที่ผมเป็นคนผิวผสม โดยเฉพาะช่วง t-zone เลยให้ความสำคัญกับขั้นตอนล้างหน้า โดยจะใช้ cleanser เช็ดจนสะอาดทุกครั้ง ก่อนล้างหน้า และทาครีมบำรุงสม่ำเสมอทั้งเซรั่มและมอยส์เจอไรเซอร์ ตอนกลางวันก็ทาครีมกันแดดทั้งใบหน้าและลำคอ ส่วนการดูแลตัวเองจะเน้นเรื่องการเลือกกินอาหาร และการพักผ่อนที่เพียงพอ ช่วงไหนพักผ่อนน้อยก็จะทาครีมกลุ่ม Hyaluronic หรือ IV Drip ส่วนตัวผมมองว่าเราสามารถรักตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ พอเราโตขึ้นก็อยากจะพัฒนาตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมแบ่งเวลามาแสดงความรักให้กับตัวเองด้วย เพราะเราจะได้พบกับด้านใหม่ๆของตัวเองที่จะส่งมอบความสุขให้กับทั้งเราและคนรอบข้างครับเติมเต็มความมั่นใจด้วยการเป็นตัวคุณ...ที่รักตัวเองมากกว่าที่เคยได้ที่ CLASSY (คลาสซี่) คลินิกดูแลความงามและสุขภาพ บนถนนราชพฤกษ์ และอัปเดตเทรนด์ความงามได้ที่ https://classyclinic.com/ หรือ Facebook: Classy Clinic