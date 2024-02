“เฟิร์น นพจิรา” เปิดภาพปั้นหุ่นจนปังเป๊ะแซ่บเวอร์ เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองในวัย 29 ปี

เรียกได้ว่าเป็นการมอบของขวัญวันเกิดที่พิเศษมากให้กับตัวเอง สำหรับนางเอกสาวที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดโพสต์อวดหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์ม สัดส่วนปังเป๊ะ และกล้ามท้องเป็นลอนสวยๆ แถมยังเซ็กซี่เผ็ดแซ่บเกินบรรยายผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า “And so begins Chapter 29 ของขวัญวันเกิดปีนี้ที่ตั้งใจมอบให้ตัวเองคือสุขภาพร่างกายและหุ่นที่ดีในแบบ The best version of myselfขอบคุณพี่เบส สำหรับ 2 เดือนที่เอาของขวัญที่หนูตั้งใจมอบให้ตัวเองในวันเกิดให้มันเกิดขึ้นจริงๆ นะ แต่แน่นอน55555 เราต้องไปกันต่อเนาะ”ท่ามกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆ แห่กดไลก์ และคอมเมนต์อวยพรวันเกิด ขณะเดียวกันก็ชื่นชมความมีวินัย จนปั้นหุ่นออกมาได้ปังเป๊ะสำเร็จกันอย่างท่วมท้น