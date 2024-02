เอฟซีกรีดร้อง! “บอย ปกรณ์” ขึ้นแท่นผู้จัด จัดแฟนมีตฯ นางเอกตัวท็อป “พัคมินยอง” ที่เมืองไทย

ทำคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮา หลังจากที่อินสตาแกรมได้โพสต์ภาพนางเอกตัวท็อปแดนกิมจิอย่างซึ่งเพิ่งแสดงเรื่องล่าสุด Marry My Husband สามคนนี้แจกฟรีให้เธอ พร้อมเผยว่าพัคมินยองเตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทย พร้อมเผยวันเวลาเรียบร้อย“ประเทศไทยจะมีเลขาคิมแร้ววว!!!!! ยิ่งใครพึ่งดู Marry my husband จบ ยิ่งพลาดไม่ได้!!!งานนี้ฉันเป็นผู้จัดนะพวกเทอ!!!!!จัดให้ตามคำเรียกร้องจากแฟนๆ กับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในเมืองไทย "2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING [MY BRAND NEW DAY] in Thailand" วัน-เวลาแสดง : 20 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. สถานที่ : MCC Hall , The Mall Lifestore Ngamwongwan”