ฮือฮาดาราเกาหลี "มุนกายอง" สวมชุดสุดเซ็กซีร่วมงาน มิลาน แฟชั่น วีค

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ Cosmopolitan เปิดเผยภาพจากงาน มิลาน แฟชั่น วีค บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งดาราสาวชาวเกาหลีใต้ มุนกายอง ก็ได้รับความสนใจจากทุกคนทันที กับชุดที่เธอสวมไปงานของ Dolce & Gabbanaด้วยรูปร่างที่เพรียวบางแต่มีทรวดทรง มุนกายอง ได้รับแสงแฟลชจากสื่อต่างประเทศมากมาย ในชุดเดรสบางเบาชวนให้นึกถึงชุดชั้นใน กับดีไซน์ที่ชวนให้นึกถึงสายรัดถุงนุ่ง จนทำให้สื่อต่างชาติถ่ายภาพของเธอมากมายโดยในงานนี้ มุนกายอง ยังได้มีโอกาสถ่ายภาพกับ โทยอง สมาชิกวง NCT ที่มาร่วมงานนี้เช่นเดียวกันสำหรับ มุนกายอง เป็นนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ที่เกิดในเยอรมัน เธอเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากบทบาทใน Heartstrings (2011), EXO Next Door (2015), Tempted (2018), ยินดีต้อนรับสู่ Waikiki 2 (2019), Find Me in Your Memory (2020), True Beauty (2020–2021) ลิงก์: Eat, Love, Kill (2022) และ The Interest of Love (2022–2023)