18 ปี The Devil Wears Prada นักแสดงนำทั้ง 3 รวมตัวที่งาน SAG Awards

เมอรีล สตรีพ, แอนน์ แฮทธาเวย์ และเอมิลี่ บลันท์ นักแสดงนำจาก The Devil Wears Prada กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 18 ปีหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี 2006 โดยทั้งสามร่วมขึ้นเวทีเพื่อประกาศรางวัลด้วยกันการรียูเนียนของหนังสุดฮิต The Devil Wears Prada เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เมอรีล สตรีพ เดินขึ้นบนเวทีเพียงลำพัง ก่อนจะเปรยว่าเธอลืม "สองสิ่ง - ฉันลืมแว่นตาและซองจดหมาย" และเป็น แอนน์ แฮทธาเวย์ กับ เอมิลี่ บลันท์ ที่รับบทเป็นผู้ช่วยของ เมอรีล สตรีพ ในหนัง The Devil Wears Prada ที่ช่วยหยิบซองรางวัล และแว่นตามาให้ เมอรีล"อย่างที่เราเพิ่งเห็น เมอริล และ มิแรนดา พรีสต์ลี (ตัวละคร The Devil Wears Prada ของเธอ) เป็นเหมือนฝาแฝดกันใช่ไหม?" เอมิลี่ บลันท์ เปรย ส่วน แอนน์ แฮทธาเวย์ ก็เสริมว่า "ไม่ ไม่ นั่นไม่ใช่คำถาม " ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปถึงประโยคหนึ่งของ มิแรนดาในภาพยนตร์เรื่องนี้The Devil Wears Prada ที่ใช้ทุนสร้างประมาณ 40 ล้านฯ​ ทำเงินไปถึง 326 ล้านเหรียญฯ ซึ่ง เอมิลี่ บลันท์ ที่แจ้งเกิดจากหนังเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าเธอพร้อมเล่นภาคต่ออย่างแน่นอน “ฉันรับเล่นแน่ รับทันทีเลย เพื่อจะได้รวมงานกับทุก ๆ คนอีก มันสนุกมาก” เอมิลี่กล่าวระหว่างปรากฏตัวใน The View ในเดือนพฤศจิกายน 2022