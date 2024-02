“นาโอมิ แคมป์เบล” นางแบบระดับโลก โพสต์อวยพรวันเกิด 30 ปี “อาโป”

กรี๊ดดดด! สิคะ เมื่อนางแบบตัวมัมตัวแม่ โพสต์ภาพลงไอจีคู่กับพร้อมอวยพรวันเกิดครบรอบ 30 ปีให้กับอาโปว่าด้าน อาโป เองก็โพสต์ภาพคู่กับ นาโอมิ พร้อมแคปชั่นว่า… Perfect Birthday(30th) of me EVER. Thank you so much for inviting me to meet these great people of the world on my Birthday. It's the best gift. They are so humble and nice. (วันเกิดที่เพอร์เฟกต์ ในปีที่ 30 ของฉันไปตลอดกาล ขอบคุณมากสำหรับการเชิญฉันให้พบกับผู้คนที่ดีๆ ของโลกเหล่านี้ในวันเกิด มันคือของขวัญที่ดีที่สุด พวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตนและน่ารักมากอาโป ณัฐวิญญ์ และ นาโอมิ แคมป์เบล พบกันที่มิลานแฟชั่นวีก อาโปได้สอนนาโอมิ ทำท่ามินิฮาร์ต และยกมือไหว้แบบไทยๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ ทำแฟนๆ ปลื้มปริ่มใจเมื่อได้เห็น แฟชั่นไอคอนโลก มาเจอกับไอดอลที่ชื่นชอบ ซึ่งทั้งคู่ได้มาเจอกันและมีเวลาที่ดีร่วมกัน