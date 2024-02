เปิดเฮดไลน์ “HOLA SHAKA 2024” เจอ กับ “James Bay” ใน Music Festival สุดยิ่งใหญ่ พร้อมกีฬาทางน้ำ รับ Bangkok Summer Break กดบัตรพร้อมกัน 29 ก.พ. นี้

กลับมาอีกครั้งรับ Bangkok Summer Break นี้กับ Music Festival สุดยิ่งใหญ่บนหมู่เกาะหลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว เมื่อแฟนเพลงเห็น Headliners อย่าง “Sticky Fingers” พร้อมด้วย Subliners อย่าง “YOUNGOHM” ที่พลิก Lakeside กลายเป็นพื้นที่ให้อีกี้ได้โยก ได้มันส์ แบบจัดเต็ม เรียกว่าโดนใจแฟนเพลงชาวไทยแบบฉ่ำตลอดทั้งคืน และปี 2024 หมู่เกาะแห่งสีสันนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือ ความสนุก ความมันส์ แบบ Nonstop ตลอดเที่ยงวันยันเที่ยงคืน ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ Riverdale Marinaพร้อม Headliners ฝั่ง Global ที่ทั่วโลกรอคอยอย่าง “James Bay” เจ้าของรางวัล Brit Awards และเข้าชิง 3 สาขาจาก Grammy Awards ที่จะมา perform ครั้งแรกแบบ Full Show ในประเทศไทย พร้อมไลน์กีต้าร์สุด unique ให้ทุกคนได้ฟังแบบเรียลไทม์ กับเพลงในตำนานสุดฮิตอย่าง “Hold Back The River” และ “Let It Go” การันตีคุณภาพงานเพลงด้วยยอด Streaming มากกว่าพันล้านครั้ง แท๊กทีม “Neil Frances” ดูโอ Indie Dance ตัวจี๊ด แต่น่าจับตามองจาก L.A.ที่บินข้ามประเทศมา perform ในไทยเป็นครั้งแรกบนหมู่เกาะ “HOLASHAKA” เช่นกันส่วน Liners ฝั่งไทยก็ไม่ธรรมดา HipHop Gangster เตรียมพบกับแรปเปอร์เกิร์ลไฟลุกที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่าง “MILLI” ที่จะมาทำให้หมู่เกาะ “HOLASHAKA” ลุกเป็นไฟ และเต็มไปด้วยความร้อนแรง ร่วมด้วยศิลปินไทยชื่อดังอีกกว่า 10 ชีวิต ที่จะรวมตัวสร้างความสนุก ความมันส์ และโมเม้นท์ความฟินบนเวที “Sunrise Stage” ไม่เพียงเท่านี้อีกมุมของ “Sunset Stage” ยังมี DJ Headliners เบอร์ใหญ่อย่าง “DJ Dragon x DJ Wen” ที่ตีคู่มาพร้อมกับ “Tulwai” และ MC Special Guest จากประเทศอัมสเตอร์ดัมอย่าง “Dan Stezo” และอีกกว่า 10 ศิลปินดีเจ ที่จะส่งมวลพลังให้แฟนเพลงได้ขยับ ได้โยกร่างกาย และมันส์กันทั้งคืนบนเวทีเดียวกันนอกจากความบันเทิงในเรื่องดนตรีแล้ว “Rip Curl “HOLA SHAKA 2024 - Presented by Singha Life” ยังเต็มไปด้วยการแข่งขัน International Wakeboard Pro Contest พร้อมด้วยกิจกรรมสุดมันส์ประจำ Summer Break และ Lifestyle Riverside Market โดยทีม “CheezeLooker” อีกเช่นเคย ความพิเศษของ “Rip Curl “HOLA SHAKA 2024 - Presented by Singha Life” ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ปีนี้เราครีเอทหมู่เกาะแห่งสีสันความสนุกไว้บน venue ใหม่ กับโลเคชั่นพื้นสนามหญ้า แต่โอบล้อมด้วย vibe ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจาก Lakeside เมืองทองธานีปีที่แล้วเพียง 15 นาทีเท่านั้น อีกทั้งเรายังเพิ่มโซนอาหาร เครื่องดื่ม และขยายพื้นที่ความสนุกกว่าเดิมถึง 3 เท่าตัว แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ราคาบัตรแบบ Friendly แบ่งเป็น 3 Tier เหมือนเช่นเคย ได้แก่ • EARLY BIRD (จำนวนจำกัด) : 2,500 บาท • MARCH REGULAR : 3,000 บาท• APRIL REGULAR : 3,500 บาท วอร์มนิ้วรอให้พร้อม ก่อนกดบัตร EARLY BIRD (จำนวนจำกัด) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ที่ https://www.ticketmelon.com/ripcurl/holashaka2024 คำเตือน!! ราคาบัตรน่ารัก Friendly เบอร์นี้ นั่งเฝ้าจอกันให้ดีๆ เพราะปีที่แล้ว EARLY BIRD หมดใน 20 นาที พลาดแล้วเฟลนะ!! แล้วมาแชร์ Outfit Bikini พร้อม Boardshort ในสไตล์คุณ ให้เดือด ให้สุดกว่าปีที่แล้วไปด้วยกัน!!#RipCurlThailand#HolaShaka #HolaShaka2024