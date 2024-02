“ไมค์ พิรัชต์” เปิดใจ ผมโสด อัดคนโยงจีบ “เบ็คกี้” ไม่มีมูล มาจากเมนต์เดียว! (คลิป)

โดนตีข่าวว่ากำลังจีบสาวรายหนึ่ง อักษรย่อ บ. ทำชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่สาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ โดยเผยว่าไปกดไลก์ให้ฝ่ายหญิงถี่ๆ แต่ล่าสุดได้เจอตัวไมค์ในงานเปิดตัวความซ่าครั้งใหม่ กับ “PEPSI: INTO THE NEW ERA IMMERSIVE EXPERIENCE” ณ ลานสแควร์ บี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เจ้าตัวก็ซัดกรุบๆ บอกเป็นข่าวไม่มีมูล ขอให้ระวังการคอมเมนต์“ไมค์เห็นข่าวแล้ว ส่วนตัวรู้จักกับน้อง เคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวหลังเป็นข่าวก็คุยกับน้อง ได้คุยว่าข่าวนะ แน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องบอกว่ามีข่าวแบบนี้ ต้องทำยังไง แต่เราก็ไม่ได้คุยกันเยอะครับ แค่บอกเฉยๆ ว่ามีข่าว ก็ตอบตามปกติ ถามว่ารู้จักกันได้ยังไง ผมกับน้องเป็นเพื่อนๆ ในแก๊ง ซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้ว”ยันไม่ได้จีบใคร ตอนนี้โสด“เอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจน แบรนด์เสื้อผ้าตัวเองที่กำลังออก และยังมีหลายธุรกิจเลยที่จะทำ เพราะไมค์อยากจะโฟกัสที่เรื่องของงานก่อน ไม่ได้จีบใครเลย ตอนนี้โสดครับ”ไม่ได้จีบ “เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ”“ไม่ได้จีบเต้ยครับ ไมค์ไปถ่ายรายการหนีตามเต้ย ที่เขาใหญ่ แล้วเต้ยรู้สึกว่าไมค์ไม่ค่อยได้ออกมาเจอผู้คนเท่าไหร่ จริงๆ ที่ถ่ายรูปปิดหน้าแค่ให้ทายเฉยๆ ว่าแขกรับเชิญคือใคร คนเดาจากเส้นเลือด ถามว่ามีลุ้นไหม ผมไม่ได้จีบใคร อย่างที่บอกโฟกัสที่งาน (แล้วที่ไปขึ้นรถกับก้อย อรัชพร?) กับก้อย ผมก็ไปรายการก้อย-นัตตี้-ดรีม ปกติ”ขอร้องให้ระมัดระวังการคอมเมนต์“ความโสดมันคือความฮอตเหรอเนี่ย มันคือความลำบากใจมากเลยนะ อย่างที่บอกครับหมายถึงการคอมเมนต์อะไรต่างๆ อาจจะทำให้คนอื่นเสียหาย ยังไงก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับ ถามว่าถ้ามีแฟนต้องเป็นยังไง ถ้าคนจะมาจีบไมค์มันนึกภาพไม่ออกเลยครับ ถ้าเกิดมีมันก็คงจะนึกภาพออกเอง แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ไมค์พิรัชต์ครับ สวัสดีครับ”“กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล” โสด ก็อยากให้ฟังจากปากเขาเอง“กอล์ฟเป็นอะไร (ทำหน้างง) อ๋อแต่กอล์ฟก็บอกว่าไม่เป็นไร หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเท่าไหร่กับเรื่องนี้ อันนี้คิดว่าฟังจากปากกอล์ฟเองดีกว่า ผมไม่ได้เจอกอล์ฟเลย และยังไม่ได้คุยอะไรกัน อันนี้ไปถามกอล์ฟดีกว่าครับ”