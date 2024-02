“4EVE” สุดปัง ขึ้นแท่น Brand Ambassador คนล่าสุดของ “WIZ”

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเกิร์ลกรุ๊ป T-POP สุดฮอต อย่าง “4EVE” ที่ประกอบไปด้วย 7 สาวรุ่นใหม่อย่าง มายด์ อาทิตยา , โจริญ คัมภีรพันธุ์ , ตาออม เบญญาภา , แฮนน่า โรสเซ็นบรูม , ฝ้าย ณัฐธยาน์ , พั้นช์ ทิพานัน และ อ๊ะอาย กรณิศ ที่เพิ่งเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตใหญ่สุดอลังการ “Now or Never” ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ต่อเนื่องด้วยงานเปิดตัว Brand Ambassador ของแบรนด์ WIZ (WIZ x 4EVE) แว่นตาจาก WIZ Connection แบรนด์ที่เป็นมากกว่าแว่นตา ที่จะมาช่วยเสริมลุคให้ชิค & คูล ดูแตกต่างอย่างมีสไตล์ โดยงานจัดขึ้น ณ ลาน Central Court ศูนย์การค้า Central Worldงาน “WIZ x 4EVE” นอกจากจะเรียกได้ว่าเป็นงานสุด Exclusive สำหรับคนรักแฟชั่นและคนรัก 4EVE แล้ว ยังมีโซนกิจกรรมให้เหล่าบรรดาแฟนๆของ WIZ และ แฟนๆของ 4EVE ได้มาลองใส่แว่นคอลเล็คชั่นใหม่ รวมทั้งชมเรื่องราวของแบรนด์และแว่นแต่ละรุ่นที่ถูกพรีเซ็นต์ผ่าน Magazine ยักษ์ โดยสาวๆทั้ง 7 คน 7 สไตล์ ที่มาสร้างความสนุกและสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งตัวด้วยแว่นหลากสไตล์ รวมถึงแว่นที่เป็นเลนส์สีของ WIZ ภายใต้ concept “EVERYDAY WIZ YOU” ให้ WIZ ได้อยู่กับคุณในทุกๆวันคุณณัชชาภัสส์ อัครพงศ์ธราธิป ผู้บริหารผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ WIZ บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “WIZ เชื่อว่า เราเป็นมากกว่าแว่นตา เพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสายตาแล้ว แว่นตาของเรายังเป็นสิ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์และไลฟ์สไตล์ของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง WIZ เน้นคอนเซ็ปให้แว่นเป็น Accessory ที่สามารถ MIX & MATCH ได้ทุกลุคในทุกวัน เป็นแว่นตาที่เน้นคุณภาพพรีเมี่ยม ตอบโจทย์ในเรื่องการฟิตติ้งให้เหมาะกับรูปหน้าคนไทยและคนเอเชียมากที่สุด ให้ทุกๆ กรอบแว่นของเรามีดีไซน์ที่เหมาะสมกับทุกทรงหน้า ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งเน้นความเบาสบายให้กับผู้สวมใส่ เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับการออกแบบและการคัดสรรวัสดุที่หลากหลาย นำคุณสมบัติเด่นของแต่ละวัสดุมาออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละโอกาส เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด …ส่วนที่ทางแบรนด์เลือก 4EVE มาเป็น Brand Ambassador ของเรานั้น เพราะว่าน้องๆ ศิลปินทั้ง 7 คนนี้ ต่างมีคาแร็คเตอร์ของตัวเองที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร และสอดคล้องกับสไตล์แว่นตาของ WIZ ในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart , Luxurious , Sophisticated , Simplicity, Charming , Unique , และ Confident”ด้านสาวๆวง 4EVE ในฐานะ Brand Ambassador กล่าวว่า “สมาชิกวง 4EVE ทั้ง 7 คน เราต่างมีบุคลิกที่ทั้งคล้ายและแตกต่างกัน แว่นตาเป็นอีกหนึ่ง accessory สำคัญที่พวกเราต่างให้ความสำคัญในการเลือกให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ตัวเอง อย่าง อ๊ะอาย ชอบแว่นที่ใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์ ทำให้รู้สึกน่าค้นหา โจริญ จะชอบใส่แว่นที่ดูเท่ห์ๆ ลุคคูลๆ ต่างจาก มายด์ ที่จะชอบแว่นแนวหรูหรากับวัสดุที่ดีเกรดพรีเมียม ส่วน แฮนน่า ชอบแว่นที่ใส่แล้วดูลึกลับชวนให้ดูน่าค้นหาในทุกๆวัน แตกต่างจาก ฝ้าย ลุคง่ายๆ ก็จะชอบอะไรที่ Simple สำหรับ พันช์ จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษจึงจะชอบอะไรที่ใส่แล้วดูเด่นขึ้นมาแต่ต้องเบาและสบาย และ ตาออม ชอบอะไรที่ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจได้ทั้งวัน”นอกจากนี้ ในงานยังมีโปรเจคพิเศษที่ WIZ ทำร่วมกับ 4EVE โดยจะมีการเปิดตัวเพลงใหม่ “Wiz You อยากมองเธอให้ใกล้กว่านี้” รับฟังผ่านช่องทางสตรีมมิ่งได้ที่ 4EVE : Spotify, Joox, Apple Music และ YouTube Channel 4EVE Official สำหรับแฟนๆ ที่อยากจะสนุกกับการแต่งตัวด้วยสไตล์ที่เป็นตัวเอง เสริมลุคและสร้างสีสันตลอด 365 วัน ตามแบบฉบับ EVERYDAY 'WIZ' YOU! สอบถามเพิ่มเติม LINE @wizconnection FB / IG : wizconnection#everydayWIZyou #wizx4eve #4EVE #wiz