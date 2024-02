โรงพยาบาล พญาไท 1 ผู้นำด้านการรักษา ระบบประสาทและสมอง “Comprehensive Neurology Center”

โรงพยาบาล พญาไท 1 ขึ้นแท่นเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นผู้นำด้านการรักษาระบบประสาทและสมองที่ดีและครบครันตอกย้ำจุดเด่นประเทศไทยคือฮับการรักษาที่ดีที่สุด โดยศูนย์ประสาทและสมอง รพ. พญาไท 1 นับได้ว่าเป็น Flagship ที่ครอบคลุมทุกการรักษาเกี่ยวกับระบบประสาท และสมองที่ครบครัน โดยชูจุดเด่น Comprehensive Neurology Center อีกทั้งยังคงยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ดีขึ้นมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยความเชี่ยวชาญจากแพทย์เฉพาะทางในแต่ละโรคของระบบประสาท และสมอง “Doctor subspecialty” รวมถึงมีเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยช่วยให้การรักษาทุกอาการด้านสมองเป็นเรื่องง่ายขึ้น ปลอดภัยและมีวิธีการรักษาที่ดีและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายให้สบายใจในการเข้ารับการรักษานพ.อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท1 กล่าวว่า ศูนย์สมอง และระบบประสาทของโรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นศูนย์รักษาด้านระบบประสาท และศัลยกรรมระบบประสาท ที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่งของประเทศไทยและได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมด้วยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ รวมถึงนวัตกรรมในการผ่าตัดที่ทำให้เราสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยสูงสุด ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนและเป็นที่ยอมรับทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติ ทั้งกลุ่มที่เดินทางมารักษาโดยเฉพาะและที่อาศัยในประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงพยาบาล Comprehensive Stroke Center แห่งแรกในเอเชีย ตามมาตรฐานการรักษาระดับสากล (DNV GL 2016)กลุ่มเครื่องมือและนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยตอบโจทย์ครอบคลุมทุกอาการสมอง ที่ รพ. พญาไท 1 เป็น รพ. เอกชนที่แรกที่นำเข้ามาใช้รักษา ดังนี้1. Stroke โรคหลอดเลือดสมอง- MSU (Mobile Stroke Unite) คันแรกในเอเซียและเป็นคันที่5 ของโลก ซึ่งเป็นรถรักษาอัมพาตเฉียบพลัน ซึ่งภายในรถมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (rT-PA) ได้ตั้งแต่ในรถเพื่อลดการเกิดอัมพาต สมองตาย ทั้งยังสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยระบบมัลติฟังก์ชั่นตั้งแต่อยู่ภายในรถก่อนที่ผู้ป่วยจะถึงโรงพยาบาล นอกจากนี้ก็มี รพ.ภาครัฐ อย่าง ศิริราช ที่ให้บริการด้านนี้เช่นเดียวกัน- ASU (Acute Stroke Unit) หอดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ที่แรกของโรงพยาบาลเอกชน- Bi-plane Angiography (Bi-plane DSA) นวัตกรรมการวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา คือการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และลากลิ่มเลือด (Clot Retrieval) ได้โดยไม่ต้องผ่าตัด อีกทั้งยังมีนวัตกรรมอื่นที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหาและเป็นตัวช่วยในการรักษาอีกหลากหลาย อาทิ- Robot Trainer หุ่นยนต์อัจฉริยะฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้ในเวลาอันรวดเร็วจะช่วยฝึกการเคลื่อนไหว ฝึกการเดิน ฝึกการใช้มือ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขน ขา เสมือนเพื่อนข้างกาย- rTMS เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท ด้วยการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ จะทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท มีอาการดีขึ้น ฟื้นตัวเร็ว มีความปลอดภัยสูง- Swallowing เกิดจากโรคระบบประสาทในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะพบภาวะการกลืนลำบาก มีการตรวจประเมินการกลืนด้วยการส่องกล้อง (Fiber optic Endoscopic Evaluation of swallowing (FEES))- Nursing Home Program โปรแกรมการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย และญาติหรือผู้ดูแลโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้ยังมีการรักษาอาการทางสมองด้านอื่นๆ อาทิ การรักษากลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวผิวปกติ Pakinson and Movement disorder , โรคลมชัก Epilepsy อาการมีทั้งแบบแสดงอาการ การชักแบบหลบใน การชักแบบไม่ชัก เด็กเหม่อลอย กลุ่มโรคทางอายุรกรรม , Dementia and Alzheimer’s ภาวะสมองเสื่อม และโรคหลงลืม2. Neuro surgery and Integrated Spine Center (ISC) ศูนย์ผ่าตัดสมองและดูแลกระดูกสันหลังแบบผสมผสานบริการการรักษาโรคต่างๆ ของ ระบบประสาทไขสันหลัง โดยทีมศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง อาทิ- Neuro surgery ศัลยกรรมประสาทและสมอง อาทิ Brain stroke, Brain traumatic Brain tumer, Brain surgery, Neuvascular bypsss หรือ ISC (Spine) บริการการรักษาโรคต่างๆ ของ ระบบประสาทไขสันหลัง โดยทีมศัลยแพทย์ประสาท (Neurosurgeon) ที่มีความชำนาญในการผ่าตัดผ่านกล้อง (Microsurgery, Endoscopic Surgery) ACDF, TLIF การผ่าตัดใส่เหล็กยึด การผ่าตัดแบบมีอุปกรณ์ภายใน Balloon Kyphoplasty การฉีดซีเมนต์ยึดกระดูกสันหลังที่แตกยุบ การใส่บอลลูนในกระดูกสันหลังที่ยุบตัวนอกจากนี้ ยังมี อุปกรณ์นาวิเกเตอร์ ที่มีประโยชน์ต่อการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไว้เพื่อใช้ในการผ่าตัดเพื่อให้ได้ผลที่ดีมากยิ่งขึ้น3. Mental Health Center คลินิกสุขภาพจิต เรามีแผนกจิตเวชที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกปัญหาใจของคนไข้ และมีระบบการนัดหมายที่ช่วยคลายกังวลคนไข้ได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาด้วยยา Medicineหรือการรักษาด้วยนักจิตบำบัด Psychotherapist ที่เชี่ยวชาญแยกตามกลุ่มโรคกลุ่มของสุขภาพจิตร แยกตามประเภทของกิจกรรมบำบัด นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า rTMS เพื่อกระตุ้นเคลื่อนสมองให้ดีขึ้นได้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการรักษาสมองได้เป็นอย่างดีปรึกษาและ ติดต่อสอบถามเบื้องต้น ได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาล พญาไท 1 โทร. 0-2 2014600 ต่อ 2688Call Center 1772 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง