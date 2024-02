Slow Sundae เป็นตัวแทนคนชอบเช็คสตอรี่ ปิ๊ง!! ฝาก “กดใจไว้หน่อย” เพลงของนักรักโลกออนไลน์

กระแสแรงสุดๆ กับเพลงที่ผ่านมา… "สตอรี่ที่รัก" โดนใจเหล่าสาววายพากันเล่น Template เต็ม TikTok ทำให้ยอดวิวจากคนใช้แผ่นเสียงรวมพุ่งทะยานสู่ 165 ล้านวิวไปแล้ว! จึงไม่รอช้า… พาปล่อยเพลงรัก สดใส เพลงที่เป็นตัวแทนสายเช็คสตอรี่นำทีมโดยและแถมคว้านักแสดงน้องใหม่สุดฮอตจากค่าย DuMunDi มาแสดงเป็นพระเอก MV อีกด้วยเป็นเพลงแนว Retro Pop ทำนองเพลงฟังแล้วสดใสๆ ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังตกหลุมรัก โปรดิวซ์โดยเจ้าพ่อแห่งวงการ T-POPร่วมกับนักแต่งเพลงมือทอง ที่ขอเป็นตัวแทนบอกเล่าสไตล์ความรักของวัยรุ่น Gen Z ที่มักจะปิ๊งรักผ่านโลกออนไลน์ จนทำให้หัวใจเกิดอาการปั่นป่วน เมื่อคนที่แอบชอบเข้ามาดูสตอรี่ เลยเฝ้ารอลุ้นว่าจะกดหัวใจให้ไหม จะได้รู้ว่าเขามีใจหรือแค่มีเน็ตกันแน่นะ??สำหรับ MV ก็สร้างซีนโรแมนติกชวนให้หัวใจสั่นไหวไม่แพ้กับเนื้อเพลง เมื่อสามสาว Slow Sundae เกิดตกหลุมรักประธานชมรมศิลปะเข้าอย่างจัง งานนี้สาวๆ เลยต้องรวบรวมความกล้าครั้งใหญ่ด้วยการทำภารกิจอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้หัวใจของประธานหนุ่มสุดฮอตมาครอง! บทสรุปจะเป็นยังไงต้องติดตามที่ MV "กดใจไว้หน่อย" (Double Tap) งานนี้ยังได้ทาง Harlem Shake มาออกแบบท่าเต้นเก๋ๆ สไตล์ยุค Retro ที่ผสมผสาน Groove สนุกๆ เข้าไปด้วย สามารถรับชม MV ได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube ช่อง Club After Class3 สาว "Slow Sundae" ยังฝากข้อความมาบอกกับทุกคนไว้ว่า…MV กดใจไว้หน่อย (Double Tap) MV Out Now:ติดตามความเคลื่อนไหวของและเด็กแคคทั้ง 11 คนได้ทางYouTube: Club After ClassTiktok & Twitter: clubafterclassFacebook & Instagram: clubafterclassmusicพร้อมฟังเพลงทั้งหมดได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง อาทิ Spotify, Apple Music และอื่นๆ