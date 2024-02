“KISS OF LIFE” ส่งคลิปอ้อนแฟนไทย ดูวนจนไปกว่าจะได้บัตร #KISSOFLIFE_DEARKISSY_BKK มาครอง!

ไวรัลไปทั่วฟีดทุกแพลตฟอร์ม! กับไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เผ็ดแซ่บไฟลุกของสี่สาววง(KISS OF LIFE)และณ เวทีประกาศรางวัล Hanteo Music Awards (HMA) ครั้งที่ 31 ซึ่งไม่เพียงแต่สะกดสายตาผู้ชม ยังรวมไปถึงเหล่าศิลปินไอดอลด้วยกันเองก็ทึ่งมากด้วยซ้ำ!! เรียกว่าครองทุกสเตจด้วยเอเนอร์จีตัวแม่ โชว์เก่งสมมงรุกกี้ปีศาจจริงๆ ไม่ว่าเวทีไหนพวกเธอก็เอาอยู่ บริหารเสน่ห์ร้อนแรง สื่อสารอารมณ์เพลงพร้อมปล่อยสกิลความสามารถ-ร้อง-เต้นได้สมกับเป็นตัวท็อปเจนห้าของวงการ K-POP ชั่วโมงนี้ และอีกไม่นานเกินรอแล้วที่แฟนๆ ชาวไทยจะได้เห็นความทำถึงนี้ด้วยตาเนื้อของตนเองแบบจุใจในงานวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5.5 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จัดโดยของบิ๊กบอสป้ายยาก่อนเปิดจองบัตรในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ (24 ก.พ.) สาวๆ(ชื่อวง KISS OF LIFE ที่แฟนไทยเรียกกันติดปาก) ส่งคลิปส่งใจมาชวน คิสซี่ (KISSY ชื่อแฟนคลับ) ไปเจอกันในงานแฟนมีตติ้งหากเกิดภาวะดูคลิปไม่จบสักที.. บอกเลยจูบชีวิตเล่นเราแล้ว ก็ใครจะต้านไหวกับเสน่ห์ของสี่สาว “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) รุกกี้เกิร์ลกรุ๊ปตัวมัมแห่งชาติเกาหลี มาแค่คลิปยังโปรยผงแพรวพราวซะขนาดนี้ ตัวจริงจะขนาดไหน ต้องไปตั้งรับด้วยตัวเองเท่านั้น *** วันเสาร์นี้แล้ว! 24 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์บัตรราคา 2,900 / 3,900 / 4,900 / 5,900 บาท*** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent เฟซบุ๊ก www.facebook.com/fouroneoneent เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่อง YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ ตลอดปี