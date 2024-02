"แสตมป์" อวดภาพคู่หวาน "นิว" ฉลองครบรอบรัก 18 ปี บอกขอบคุณที่รักและไม่ปล่อยมือกัน

ยังหวานแบบเสมอต้นเสมอปลายจริงๆ สำหรับนักร้องเสียงดี "แสตมป์ อภิวัชร์" ที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ภรรยา "นิว" พร้อมข้อความสุดซึ่งว่า ขอบคุณตลอดระยะเวลา 18 ปีที่รักกันและไม่เคยปล่อยมือ"21 กุมภา 2006 - 2024 วันนี้ก็ 18 ปีเต็มแล้วที่เรามีนิวอยู่ข้างๆ ขอบคุณที่ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่นิวปล่อยมือไปจากเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดไหนของชีวิต ในวันที่สว่างที่สุด ขอบคุณที่นิวทุ่มเท ซื่อตรง เสียสละทุกๆ อย่างในชีวิต ซัพพอร์ทให้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบจนสุดทาง โดยไม่นึกถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อย""ในวันที่มืดมิดที่สุด วันที่เราหลงทาง หลงผิดจนกลายเป็นคนที่เลวร้าย ขอบคุณที่ใช้ความรักความอดทนมหาศาลเกินมนุษย์ ค่อยๆ ดึงเรากลับมาสู่ทางที่ถูกที่ควร จนเราได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง แล้วได้เห็นว่าชีวิตมันสวยงามขนาดไหนที่มีนิวอยู่""ในวันที่ปกติที่สุด ขอบคุณนิว คุณพ่ออ๊อด คุณแม่สา ที่ทำให้ผมเข้าใจคำว่า "ครอบครัว" ขอบคุณที่รักแม่ของผม ดูแลแม่ของผมดีเสียยิ่งกว่าที่ผมเคยดูแล ทำให้เห็นว่าคำว่า "ความรัก" ที่ผมเคยเขียนไว้ในเพลง ไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ครอบครัว ศรีวัฒน์ มอบให้กับผม""ขอโทษจริงๆ ที่ในช่วงเวลาหนึ่ง เราเคยทำให้นิวมีความทรงจำที่เลวร้าย เราขอใช้เวลาที่เหลือในชีวิตไม่ว่าจะอีกกี่ปีทดแทนมันนะ ขอบคุณจริงๆ นะเธอ New & stamp 18 ปี & counting you're the best and I love you my queen #Stampjeri"งานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆ และเพื่อนๆ ได้เห็นข้อความต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์รัวๆ ในความโรแมนติกของหนุ่ม "แสตมป์" กันเพียบ